«Краснодар» забил ЦСКА на 90-й минуте и одержал первую победу в РПЛ
«Краснодар» победил ЦСКА в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1.
В составе победителей голы забили Жоау Батчи и Виктор Тормена, который заменил в первом тайме Кайо, получившего травму.
В составе ЦСКА отличился защитник Игорь Дивеев. Он в этом сезоне уже забил четыре мяча.
Для «Краснодара» это первая победа в сезоне, после трех ничейных результатов, а ЦСКА потерпел первое поражение.
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