«Краснодар» забил ЦСКА на последней минуте и одержал первую победу в РПЛ

«Краснодар» забил ЦСКА на 90-й минуте и одержал первую победу в РПЛ

Матч завершился со счетом 2:1. Победный гол на счету Виктора Тормены

Жоау Батчи (Фото: Edgar Breshchanov / Global look press)

«Краснодар» победил ЦСКА в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1.

В составе победителей голы забили Жоау Батчи и Виктор Тормена, который заменил в первом тайме Кайо, получившего травму.

В составе ЦСКА отличился защитник Игорь Дивеев. Он в этом сезоне уже забил четыре мяча.

Для «Краснодара» это первая победа в сезоне, после трех ничейных результатов, а ЦСКА потерпел первое поражение.