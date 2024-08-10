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«Краснодар» забил ЦСКА на 90-й минуте и одержал первую победу в РПЛ

«Краснодар» забил ЦСКА на последней минуте и одержал первую победу в РПЛ
Матч завершился со счетом 2:1. Победный гол на счету Виктора Тормены
Жоау Батчи
Жоау Батчи (Фото: Edgar Breshchanov / Global look press)

«Краснодар» победил ЦСКА в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1.

В составе победителей голы забили Жоау Батчи и Виктор Тормена, который заменил в первом тайме Кайо, получившего травму.

В составе ЦСКА отличился защитник Игорь Дивеев. Он в этом сезоне уже забил четыре мяча.

Для «Краснодара» это первая победа в сезоне, после трех ничейных результатов, а ЦСКА потерпел первое поражение.

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