Павлюченкова победила олимпийскую чемпионку на турнире в Цинциннати
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Цинциннати (США).
В третьем круге 33-летняя россиянка победила китаянку Чжэн Циньвэнь, седьмую ракетку мира и олимпийскую чемпионку Парижа, со счетом 7:5, 6:1.
Следующей соперницей Павлюченковой будет испанка Паула Бадоса.
Павлюченкова занимает 28-е место в мировом рейтинге, на ее счету 12 титулов WTA.
В 1/4 финала в Цинциннати ранее вышли еще две россиянки. Мирра Андреева сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши, Людмила Самсонова встретится с белоруской Ариной Соболенко, третьей ракеткой мира.
Призовой фонд турнира в Цинциннати превышает $3,2 млн. Категория WTA-1000 по престижу уступает только «Большому шлему» и Итоговому турниру.
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