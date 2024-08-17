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Павлюченкова победила олимпийскую чемпионку на турнире в Цинциннати

Павлюченкова победила олимпийскую чемпионку Чжэн Циньвэнь в Цинциннати
Российская теннисистка выиграла со счетом 7:5, 6:1 и вышла в 1/4 финала, где сыграет против испанки Паулы Бадосы
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова (Фото: Dylan Buell / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Цинциннати (США).

В третьем круге 33-летняя россиянка победила китаянку Чжэн Циньвэнь, седьмую ракетку мира и олимпийскую чемпионку Парижа, со счетом 7:5, 6:1.

Следующей соперницей Павлюченковой будет испанка Паула Бадоса.

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Павлюченкова занимает 28-е место в мировом рейтинге, на ее счету 12 титулов WTA.

В 1/4 финала в Цинциннати ранее вышли еще две россиянки. Мирра Андреева сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши, Людмила Самсонова встретится с белоруской Ариной Соболенко, третьей ракеткой мира.

Призовой фонд турнира в Цинциннати превышает $3,2 млн. Категория WTA-1000 по престижу уступает только «Большому шлему» и Итоговому турниру.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Анастасия Павлюченкова Чжэн Циньвэнь
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