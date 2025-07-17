Фетисов раскритиковал идею о возможном проведении Олимпиады в России

Фетисов: «Россию опускают ниже плинтуса, а мы собрались Олимпиаду проводить»

Министр спорта заявил, что Россия готова подать заявку на проведение Олимпиады. Вячеслав Фетисов отметил, что эта идея «вызывает улыбку», пока не возвращена на турниры национальная символика

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов сообщил Odds.ru, что сомневается в целесообразности подачи заявки на проведение третьих Олимпийских игр в России.

«Какие основания-то для этого? Мы флаг с гербом вернуть никак не можем, наших спортсменов морально и по всем другим направлениям опускают ниже плинтуса, а мы собрались Олимпиаду проводить. [Министру спорта Михаилу] Дегтяреву виднее, наверное. У меня это вызывает улыбку», — сказал Фетисов.

Ранее Дегтярев в разговоре с ТАСС сообщил, что Россия готова к третьей Олимпиаде и может подать заявку на проведение зимних и летних Игр. Соответствующее решение находится в компетенции президента, отметил он.

Россия дважды принимала Олимпийские игры: в 1980 году в Москве (летние Игры) и в 2014 году в Сочи (зимние Игры).

В 2022 году, после начала конфликта на Украине, Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортивные федерации перенести или отменить все соревнования на территории России, а также отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

В 2023 году МОК разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях, но в нейтральном статусе, без использования российского флага и гимна.