 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Балтика 1 1,6 x 4,4 2 5,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Крылья Советов 1 2,35 x 3,55 2 3,05 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив Сочи 1 1,7 x 4,05 2 4,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Динамо Махачкала 1 1,5 x 4,3 2 6,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Краснодар 1 6,3 x 4,4 2 1,55 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Ростов 1 1,32 x 5,8 2 9,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Ахмат Рубин 1 2,25 x 3,5 2 3,15 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург ЦСКА 1 5,2 x 4,25 2 1,6 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 1,92 x 50 2 1,92 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,4 x 17 2 1,65 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,42 x 20,5 2 3,05 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 23 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Фетисов раскритиковал идею о возможном проведении Олимпиады в России

Фетисов: «Россию опускают ниже плинтуса, а мы собрались Олимпиаду проводить»
Министр спорта заявил, что Россия готова подать заявку на проведение Олимпиады. Вячеслав Фетисов отметил, что эта идея «вызывает улыбку», пока не возвращена на турниры национальная символика
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов сообщил Odds.ru, что сомневается в целесообразности подачи заявки на проведение третьих Олимпийских игр в России.

«Какие основания-то для этого? Мы флаг с гербом вернуть никак не можем, наших спортсменов морально и по всем другим направлениям опускают ниже плинтуса, а мы собрались Олимпиаду проводить. [Министру спорта Михаилу] Дегтяреву виднее, наверное. У меня это вызывает улыбку», — сказал Фетисов.

Путин рассказал о постепенном восстановлении отношений с МОК
Спорт
Фото:Кристина Кормилицина / ТАСС

Ранее Дегтярев в разговоре с ТАСС сообщил, что Россия готова к третьей Олимпиаде и может подать заявку на проведение зимних и летних Игр. Соответствующее решение находится в компетенции президента, отметил он.

Россия дважды принимала Олимпийские игры: в 1980 году в Москве (летние Игры) и в 2014 году в Сочи (зимние Игры).

В 2022 году, после начала конфликта на Украине, Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортивные федерации перенести или отменить все соревнования на территории России, а также отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

В 2023 году МОК разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях, но в нейтральном статусе, без использования российского флага и гимна.

Минцифры предложило изменить правила отсрочки от призыва для ИТ-специалистов

Песков ответил на вопрос о позиции Путина после ультиматума Трампа

Умер режиссер Юрий Кара

США анонсировали новые заградительные пошлины

Стефанишину назначили спецуполномоченным президента Украины по сотрудничеству с США

Депутат раскритиковал законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете

Telegram откроет представительство в России

Рада утвердила новое правительство Украины. Подробности

МИД выразил протест посольству Японии из-за участия в военных учениях США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мельникова
Олимпиада Вячеслав Фетисов Михаил Дегтярев
Материалы по теме
Дегтярев сообщил о планах России подать заявку на проведение Олимпиады
Спорт
Путин рассказал о постепенном восстановлении отношений с МОК
Спорт
МОК представил медали Олимпийских игр 2026 года
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 90,56 (-0,59) Инвестиции, 16 июл, 20:34 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 77,96 (0) Инвестиции, 16 июл, 20:34
Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили полеты Политика, 23:17
Посольство России возмутило переименование бульвара Сталинград во Франции Политика, 23:14
Штрафы за поиск экстремистского контента пообещали «взятым на карандаш» Технологии и медиа, 23:08
Собянин сообщил о сбитом дроне, летевшем на Москву Политика, 23:05
Фицо заявил, что Словакия поддержит 18-й пакет санкций ЕС против России Политика, 22:35
Семья Героя России Сулейманова получила ₽5 млн от сенатора Керимова Политика, 22:32
Прыжок из стратосферы и другие трюки погибшего Баумгартнера. Видео Общество, 22:23
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
Путин поручил аннулировать выданные с нарушениями сертификаты из ЕАЭС Политика, 22:12
Акции связанного с сыном Трампа магазина оружия упали на 46% за 2 дня Инвестиции, 22:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:02
Фетисов раскритиковал идею о возможном проведении Олимпиады в России Спорт, 22:01
Знакомый Юрия Кары рассказал, почему режиссера в больницу повез друг Общество, 21:59
У Трампа обнаружили хроническую венозную недостаточность Политика, 21:48