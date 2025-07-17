Футбольная игра EA Sports FC впервые за 19 лет выйдет без русской озвучки

Русская озвучка была доступна в футбольном симуляторе с 2006 года. В предстоящей версии разработчики планируют перевести на русский язык лишь интерфейс

Фото: Christoph Soeder / dpa

В футбольном симуляторе EA Sports FC 26 не будет русской озвучки и комментариев, информация об этом появилась на сайте игрового сервиса Steam.

Русская озвучка была доступна в симуляторе с 2006 года — в игре EA Sports FIFA 07.

Комментаторами до 2013-го выступали Василий Уткин, Юрий Розанов и Василий Соловьев, а с 2015 года — Георгий Черданцев и Константин Генич.

В EA Sports FC 26 разработчики планируют перевести на русский язык интерфейс симулятора и добавить субтитры.

В геймплее будет ряд других значительных изменений. Среди них — обновленный дриблинг, улучшенная анимация движений и бега, реалистичные 3D-модели футболистов и усовершенствованная система позиционирования вратарей.

Релиз EA Sports FC 26 состоится 19 сентября 2025 года. Главными звездами обложки симулятора станут полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем и вингер «Баварии» Джамал Мусиала, а лицом лимитированного издания будет шведский форвард Златан Ибрагимович.

В 2022 году компания Electronic Arts (EA), разработчик популярных компьютерных игр, прекратила сотрудничество с Международной федерацией футбола (ФИФА). Это привело к ребрендингу знаменитой серии футбольных симуляторов: FIFA 23 стала последней игрой под этим названием, а в дальнейшем серия стала выпускаться под брендом EA Sports FC.