ФИФА отдала Трампу оригинальный трофей клубного чемпионата мира

Также президент США забрал себе золотую медаль клубного ЧМ

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Оригинальный трофей победителей клубного чемпионата мира по футболу 2025 года будет храниться в Овальном кабинете президента США. Об этом Дональд Трамп рассказал DAZN.

В марте глава ФИФА Джанни Инфантино впервые представил трофей на мероприятии в Овальном кабинете, и с тех пор кубок стоял там.

«Я спросил: «Когда вы заберете трофей?» Мне ответили: «Мы никогда его не заберем. Он может вечно стоять в Овальном кабинете. Мы делаем новый». И они действительно сделали новый. Это было очень волнительно, но он сейчас в Овальном кабинете», — сказал Трамп (цитата по The Guardian).

Точные различия между трофеями неизвестны, если таковые вообще имеются, отмечает The Guardian.

Клубный чемпионат мира проходил в США с 15 июня, Трамп 13 июля посетил решающий матч в Ньюарке, в котором «Челси» разгромил ПСЖ со счетом 0:3.

Трамп участвовал в награждении победителей, при этом одну из золотых медалей он положил себе в карман. Кроме того, президент США, к удивлению многих, остался с игроками «Челси» на сцене во время их празднования, уже вручив трофей капитану Рису Джеймсу.

После игры футболисты признались, что не ожидали, что президент останется с ними. «Я знал, что он будет здесь, но не знал, что он будет на трибуне, когда мы поднимем трофей. Да, я был немного растерян», — сказал полузащитник «Челси» Коул Палмер. «Мне сказали, что он вручит трофей, а затем уйдет со сцены, и я думал, что он уйдет, но он хотел остаться», — добавил Джеймс.