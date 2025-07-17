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Спорт ,  
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В «Зените» подтвердили переход воспитанника клуба Галицкого

Глава «Зенита» Медведев подтвердил аренду защитника Волкова в «Сочи»
Журналист Иван Карпов 17 июля сообщил, что защитник Сергей Волков перейдет в «Сочи» на правах аренды до конца сезона 2025/26
Сергей Волков
Сергей Волков (Фото: "Зенит" / ТАСС)

Защитник «Зенита» Сергей Волков перейдет в «Сочи» на правах аренды, об этом сообщил «Спорт-Экспрессу» председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

Журналист Иван Карпов 17 июля сообщил, что Волков перейдет в «Сочи» на правах аренды до конца сезона 2025/26 без права выкупа.

«Действительно», — ответил Медведев на вопрос об аренде Волкова в «Сочи».

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22-летний Волков является воспитанником академии «Краснодара», владельцем которого является Сергей Галицкий. Защитник дебютировал за взрослую команду в апреле 2022 года в матче против казанского «Рубина» и в концовке встречи отметился победным голом.

Прошлым летом Волков перешел в «Зенит» за $7 млн с учетом бонусов. Всего за петербургский клуб он провел шесть матчей, в которых не отличился результативными действиями.

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