В «Зените» подтвердили переход воспитанника клуба Галицкого
Защитник «Зенита» Сергей Волков перейдет в «Сочи» на правах аренды, об этом сообщил «Спорт-Экспрессу» председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.
Журналист Иван Карпов 17 июля сообщил, что Волков перейдет в «Сочи» на правах аренды до конца сезона 2025/26 без права выкупа.
«Действительно», — ответил Медведев на вопрос об аренде Волкова в «Сочи».
22-летний Волков является воспитанником академии «Краснодара», владельцем которого является Сергей Галицкий. Защитник дебютировал за взрослую команду в апреле 2022 года в матче против казанского «Рубина» и в концовке встречи отметился победным голом.
Прошлым летом Волков перешел в «Зенит» за $7 млн с учетом бонусов. Всего за петербургский клуб он провел шесть матчей, в которых не отличился результативными действиями.
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