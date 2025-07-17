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Спорт ,  
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«Динамо» объявило об уходе Лесового в клуб РПЛ

«Динамо» объявило об уходе Лесового в «Пари НН»
Соглашение Даниила Лесового с нижегородским «Пари НН» рассчитано на три года
Даниил Лесовой
Даниил Лесовой (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Полузащитник Даниил Лесовой перешел из «Динамо» в «Пари Нижний Новгород», об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

Контракт футболиста с нижегородским клубом рассчитан на три года.

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27-летний Лесовой перешел в «Динамо» в 2020 году и провел за московскую команду 72 матча, в которых забил пять мячей. Последние полтора сезона он провел в аренде в израильском «Маккаби» из Хайфы и кипрском АЕЛе.

В 2020 году Лесовой вызывался в сборную России, но не провел в ее составе ни одного матча.

Новый сезон чемпионата России стартует 18 июля. «Динамо» в первом туре в домашнем матче примет калининградскую «Балтику».

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Теги
Альвина Цаканян
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) Даниил Лесовой ФК Пари Нижний Новгород
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