«Динамо» объявило об уходе Лесового в клуб РПЛ
Полузащитник Даниил Лесовой перешел из «Динамо» в «Пари Нижний Новгород», об этом сообщила пресс-служба московского клуба.
Контракт футболиста с нижегородским клубом рассчитан на три года.
27-летний Лесовой перешел в «Динамо» в 2020 году и провел за московскую команду 72 матча, в которых забил пять мячей. Последние полтора сезона он провел в аренде в израильском «Маккаби» из Хайфы и кипрском АЕЛе.
В 2020 году Лесовой вызывался в сборную России, но не провел в ее составе ни одного матча.
Новый сезон чемпионата России стартует 18 июля. «Динамо» в первом туре в домашнем матче примет калининградскую «Балтику».
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