«Динамо» представило игрока сборной России видео про крепостное право
Московское «Динамо» подшутило над петербургским «Зенитом» в ролике-презентации трансфера нападающего сборной России Ивана Сергеева из самарских «Крыльев Советов».
О переходе 30-летнего Сергеева было объявлено 4 июля, форвард подписал контракт до 2028 года. В «Зените», где форвард играл в 2022—2024 годах, став трехкратным чемпионом России, уговаривали его перейти в «Спартак» вместо «Динамо».
В ролике император Александр II спрашивает, почему «Иван из Самарской губернии» не может принять приглашение играть в Петровском парке, на что помощник говорит, что «ему Зимний не разрешает».
Император также говорит, что «уже 100 раз сказал отменить крепостное право», а помощник отвечает: «Мы подумали, что тот был 100-й раз, но как бы не 100-й, а 99-й». Это отсылка в тому, что «Зенит» решил перенести празднование 100-летия на новый сезон.
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