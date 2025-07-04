«Динамо» представило игрока сборной России видео про крепостное право

«Бело-голубые» 4 июля объявили о переходе форварда Ивана Сергеева из «Крыльев Советов»

Иван Сергеев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московское «Динамо» подшутило над петербургским «Зенитом» в ролике-презентации трансфера нападающего сборной России Ивана Сергеева из самарских «Крыльев Советов».

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О переходе 30-летнего Сергеева было объявлено 4 июля, форвард подписал контракт до 2028 года. В «Зените», где форвард играл в 2022—2024 годах, став трехкратным чемпионом России, уговаривали его перейти в «Спартак» вместо «Динамо».

В ролике император Александр II спрашивает, почему «Иван из Самарской губернии» не может принять приглашение играть в Петровском парке, на что помощник говорит, что «ему Зимний не разрешает».

Император также говорит, что «уже 100 раз сказал отменить крепостное право», а помощник отвечает: «Мы подумали, что тот был 100-й раз, но как бы не 100-й, а 99-й». Это отсылка в тому, что «Зенит» решил перенести празднование 100-летия на новый сезон.