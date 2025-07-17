Клуб РПЛ расторг контракт с капитаном после восьми лет и 199 матчей
Полузащитник Бернард Бериша покинул грозненский «Ахмат». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Соглашение, рассчитанное до 2027 года, было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
33-летний Бериша выступал в составе грозненского клуба с 2017 года. Всего за команду он провел 199 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 23 результативные передачи.
В прошлом сезоне «Ахмат» занял 14-е место и по итогам стыковых матчей сохранил место в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Новый сезон чемпионата России стартует 18 июля. «Ахмат» в первом туре 20 июля в домашнем матче примет казанский «Рубин».
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