Клуб РПЛ расторг контракт с капитаном после восьми лет и 199 матчей

Соглашение «Ахмата» с Бернардом Беришей, который выступал за команду с 2017 года, было расторгнуто по обоюдному согласию сторон

Бернард Бериша (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Полузащитник Бернард Бериша покинул грозненский «Ахмат». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение, рассчитанное до 2027 года, было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

33-летний Бериша выступал в составе грозненского клуба с 2017 года. Всего за команду он провел 199 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 23 результативные передачи.

В прошлом сезоне «Ахмат» занял 14-е место и по итогам стыковых матчей сохранил место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Новый сезон чемпионата России стартует 18 июля. «Ахмат» в первом туре 20 июля в домашнем матче примет казанский «Рубин».