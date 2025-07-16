Чемпион РПЛ «Краснодар» продал сербского легионера в «Крылья Советов»
Сербский полузащитник Михайло Баньяц перешел из «Краснодара» в самарские «Крылья Советов». Об этом сообщается на сайте чемпиона РПЛ.
Баньяцу 25 лет, в «Краснодар» он перешел в 2022 году. Всего за российский клуб он провел 65 матчей, забил три гола и отдал семь результативных передач.
Прошлый сезон полузащитник провел в аренде в сербском клубе «ТСЦ Бачка Топола».
Баньяц подписал с «Крыльями Советов» трехлетний контракт. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила €1 млн.
В прошлом сезоне РПЛ «Крылья Советов» заняли десятое место.
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