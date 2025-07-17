Россиянка после победы на Уимблдоне сообщила об отказе менять гражданство
Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, что в свое время отказалась менять спортивное гражданство, хотя такая возможность у нее была. Слова спортсменки цитирует «Чемпионат».
«Была возможность перейти выступать за другую страну, но у меня была позиция, что я останусь, какая бы ни была ситуация. Я сразу сказала родителям, что нет», — отметила российская теннисистка.
С 2022 года, после запрета выступать под российским флагом и появления трудностей с участием в турнирах, гражданство сменили целый ряд российских теннисистов. Самая именитая из них — бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина, которая теперь выступает за Австралию.
Вероника Кудерметова на прошедшей неделе выиграла Уимблдон-2025 в парном разряде. Она выступала в паре с бельгийкой Элизой Мертенс. Кудерметова стала первой россиянкой с 2020 года, победившей на турнире «Большого шлема». До нее это удалось Вере Звонаревой и тоже в паре.
Для Кудерметовой это первый трофей на турнирах «Большого шлема». В 2021-м она дошла до финала Уимблдона в паре с Еленой Весниной. А в одиночном разряде Кудерметова не проходила дальше 1/4 финала «Большого шлема».
Из россиянок в парном разряде на Уимблдоне побеждали только Веснина и Екатерина Макарова в 2017 году.
На счету Кудерметовой — два титула WTA в одиночном разряде и девять в парном.
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