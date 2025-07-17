Дегтярев сообщил о планах России подать заявку на проведение Олимпиады

Дегтярев уверен, что Россия рано или поздно восстановит отношения с МОК

Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил ТАСС о намерении подать заявку на проведение третьей Олимпиады в стране.

«Рано или поздно все отношения восстановим <...> и, я уверен, заявимся и на зимние, и на летние», — рассказал Дегтярев, который также является президентом Олимпийского комитета России.

Президент России Владимир Путин 16 июля рассказал о постепенном восстановлении отношений с МОК

«Есть у нас с Олимпийским комитетом еще много проблем. <...> Но вроде постепенно восстанавливаются отношения с Олимпийским комитетом», — сказал Путин.

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В СССР и России проводились летняя Олимпиада 1980 года (Москва) и зимние Игры-2014 (Сочи).

В 2021 году вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий спорт, сообщил о планах подать заявку на проведение Олимпиады-2036.

Однако в начале 2022 года МОК призвал отменить все спортивные мероприятия в России и отстранить российских спортсменов. Спустя год МОК призвал допустить россиян к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, без российского флага и гимна. При этом комитет по-прежнему выступает против международных турниров в России.

В 2024 году Чернышенко в интервью ТАСС сообщил, что из-за международной изоляции Россия не имеет шансов принять Игры в скором времени.

«В ближайшем будущем, скорее всего, нет, — отметил заместитель председателя правительства. — Но это не столь страшно. Олимпийское движение сейчас заражено вирусом русофобии и растеряло свои базовые ценности. На Олимпиадах исчез дух соревновательности. Мы видим, что право провести Игры получают те страны, которые готовы просто подать заявку, они выигрывают без борьбы. Надеемся, что МОК все-таки изменит свою политику и через какое-то время сотрудничество удастся возобновить».