Овечкин стал первым хоккеистом в истории с престижной премией ESPY за рекорд

Овечкин стал первым хоккеистом с престижной премией ESPY за рекорд

Овечкин — первый в истории хоккеист с двумя наградами ESPY в основных номинациях. Также Овечкин единственным из россиян становился лауреатом ESPY в главных номинациях

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил престижную награду ESPY в номинации «рекордное достижение».

Овечкин стал первым в истории хоккеистом, получившим награду ESPY в этой номинации.

Овечкин в прошедшем сезоне побил снайперский рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ, который несколько десятилетий принадлежал Уэйну Гретцки (897) и, как отмечают эксперты, «казался вечным».

На счету 39-летнего россиянина 897 шайб и 726 передач в 1491 матче регулярных чемпионатов.

«Приношу извинения за то, что не могу присутствовать на церемонии, но я вернулся домой и готовлюсь к предстоящему сезону. Я хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам за их поддержку, моей семье, тренерам, партнерам по команде и всему «Вашингтону». Увидимся скоро», — сказал Овечкин в записанном видеообращении.

Овечкин также был номинирован на премию Мухаммеда Али за гуманитарную деятельность в спорте, но уступил приз американской теннисистке Слоан Стивенс.

На премию ESPY в индивидуальных видах спорта претендовал россиянин Ислам Махачев. Однако приз лучшему бойцу UFC получил грузин Мераб Двалишвили, который провел две защиты титула чемпиона в легчайшем весе за полгода. В первой защите он победил решением судей россиянина Умара Нурмагомедова, двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова.

ESPY является одной из самых престижных премий в спорте. Овечкин является единственным россиянином, становившимся лауреатом ESPY в главных номинациях.

Овечкин является одним из трех в истории хоккеистов, кто становился лауреатом ESPY в основных категориях: Марио Лемье (лучшее возвращение в спорт) и Марк Джиордано (премия Мухаммеда Али).

Овечкин — первый в истории хоккеист с двумя наградами ESPY в основных номинациях. В 2018 году он был признан спортсменом года, чего не удавалось ни одному хоккеисту.

Во второстепенных номинациях, где выявляют лучших в конкретном виде спорта или турнире, лауреатами из россиян также становились теннисистка Мария Шарапова и Хабиб Нурмагомедов (UFC).