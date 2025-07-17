Овечкин стал первым хоккеистом с престижной премией ESPY за рекорд
Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил престижную награду ESPY в номинации «рекордное достижение».
Овечкин стал первым в истории хоккеистом, получившим награду ESPY в этой номинации.
Овечкин в прошедшем сезоне побил снайперский рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ, который несколько десятилетий принадлежал Уэйну Гретцки (897) и, как отмечают эксперты, «казался вечным».
На счету 39-летнего россиянина 897 шайб и 726 передач в 1491 матче регулярных чемпионатов.
«Приношу извинения за то, что не могу присутствовать на церемонии, но я вернулся домой и готовлюсь к предстоящему сезону. Я хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам за их поддержку, моей семье, тренерам, партнерам по команде и всему «Вашингтону». Увидимся скоро», — сказал Овечкин в записанном видеообращении.
Овечкин также был номинирован на премию Мухаммеда Али за гуманитарную деятельность в спорте, но уступил приз американской теннисистке Слоан Стивенс.
На премию ESPY в индивидуальных видах спорта претендовал россиянин Ислам Махачев. Однако приз лучшему бойцу UFC получил грузин Мераб Двалишвили, который провел две защиты титула чемпиона в легчайшем весе за полгода. В первой защите он победил решением судей россиянина Умара Нурмагомедова, двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова.
ESPY является одной из самых престижных премий в спорте. Овечкин является единственным россиянином, становившимся лауреатом ESPY в главных номинациях.
Овечкин является одним из трех в истории хоккеистов, кто становился лауреатом ESPY в основных категориях: Марио Лемье (лучшее возвращение в спорт) и Марк Джиордано (премия Мухаммеда Али).
Овечкин — первый в истории хоккеист с двумя наградами ESPY в основных номинациях. В 2018 году он был признан спортсменом года, чего не удавалось ни одному хоккеисту.
Во второстепенных номинациях, где выявляют лучших в конкретном виде спорта или турнире, лауреатами из россиян также становились теннисистка Мария Шарапова и Хабиб Нурмагомедов (UFC).
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