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Спорт ,  
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Овечкину не дали престижную награду имени Мухаммеда Али

Американка Слоан Стивенс стала первым представителем тенниса в списке лауреатов премии имени Мухаммеда Али
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Американская теннисистка Слоан Стивенс обошла капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в борьбе за престижную премию ESPN Sports Humanitarian Awards имени Мухаммеда Али.

Помимо Овечкина и Стивенс, на премию также номинировали защитника клуба НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» Си Джей Макколлума.

Премия имени Мухаммеда Али за гуманитарную деятельность в спорте вручается ежегодно с 2015-го. Ранее она называлась премией «Гуманитарная деятельность в спорте», но в 2017 году была переименована в честь Мухаммеда Али и его вклада в развитие общества.

Ежегодная награда присуждается спортсмену, который на регулярной основе демонстрирует лидерские качества и оказывает ощутимое положительное влияние на общество через спорт.

Стивенс стала первым представителем тенниса в списке лауреатов премии.

Она была номинирована за создание фонда, который поначалу обучал детей теннису. Теперь фонд предлагает детям из Комптона (пригород Лос-Анджелеса) и Южной Флориды бесплатные обучающие программы, включая курсы по чтению, финансовой грамотности, плаванию и другим спортивным направлениям.

На счету 32-летней американки победы на US Open (2017), финалы «Ролан Гаррос» и Итогового турнира (оба — 2018 года), победы на девяти турнирах WTA (из них восемь в одиночном разряде) и Кубке Федерации (2017) в составе сборной США. Наивысшее место в рейтинге — третье.

За что Овечкина номинировали на приз имени Мухаммеда Али

Российский форвард за каждый забитый гол в регулярном сезоне делал личное пожертвование в пользу борьбы с детским раком.

«Овечкин использует прикованное к нему внимание, чтобы вести борьбу против детского рака. Преследуя рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ, Овечкин запустил кампанию The GR8 Chase for Victory Over Cancer («Великая погоня за победой в борьбе с раком»)», — говорится на сайте ESPN.

Также Овечкин предпринимает усилия, чтобы повысить доступность хоккея, через программы Ovi’s 8’s и поддержку Ассоциации хоккея для людей с особыми потребностями.

«На сегодняшний день кампания собрала более $150 тыс., 100% выручки пойдет на исследования в области детского рака, которые помогут в борьбе с заболеванием», — отмечает ESPN.

Овечкин также пообещал личные пожертвования за каждый забитый им гол до конца своей карьеры. Помимо сбора средств Овечкин регулярно навещает детей, которые борются с раком, а также встречается на играх с их семьями.

Единственный хоккеист, который выигрывал награду имени Мухаммеда Али, — канадский защитник Марк Джордано, получивший приз в 2017 году

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Александр Овечкин теннис Мохаммед Али благотворительность
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Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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