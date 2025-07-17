«Зенит» потратил более €32 млн на усиление состава перед новым сезоном РПЛ

Клубы РПЛ потратили более €65 млн на трансферы перед новым сезоном

Сезон 2025/26 чемпионата России стартует 18 июля. «РБК Спорт» изучил, какие клубы РПЛ больше всего потратили на усиление состава в межсезонье

Полузащитник «Балтики» Сергей Пряхин (слева) и защитник «Зенита» Роман Вега (справа) (Фото: пресс-служба ФК «Зенит»)

Российские клубы активно проводят летнюю трансферную кампанию, которая продлится с 20 июня по 12 сентября. Новый сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) стартует 18 июля.

Список клубов — от потратившихся больше всех к тем, кто потратил меньше.

Отсутствие «Спартака» в списке обусловлено отсутствием покупок. Клуб в межсезонье подписал соглашение с Антоном Заболотным на правах свободного агента. Несмотря на то что с клубом связывают большое количество иностранных футболистов, «Спартак» пока никого не приобретал. Еще один клуб, который пока проводит межсезонье без покупок, это махачкалинское «Динамо».

«Зенит» — €32,7 млн

Центральный полузащитник Жерсон перешел из бразильского «Фламенго». Сумма трансфера составила €25 млн, что сделало его самым дорогим приобретением межсезонья. Соглашение рассчитано до конца сезона 2029/30.

Бразилец выступал за «Фламенго» в периоды с 2019 по 2021 год и с 2023 года. За это время он провел 253 матча, забив 19 голов и отдав 34 результативные передачи. В составе клуба Жерсон стал чемпионом Бразилии (2019, 2020), обладателем Кубка (2024) и Суперкубка страны (2020, 2021), а также победителем Кубка Либертадорес (2019).

Помимо Жерсона «Зенит» усилился левым защитником Романом Вегой, перешедшим из аргентинского клуба «Архентинос Хуниорс» (Буэнос-Айрес) за €5 млн. Контракт с 21-летним игроком рассчитан на пять лет.

За команду Вега провел 15 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. На счету Веги также пять матчей и один гол за сборную Аргентины U20 и две игры за команду U23.

«Краснодар» — €7,95 млн

«Краснодар» активно провел трансферную кампанию, подписав на три года центрального полузащитника Дугласа Аугусто из французского «Нанта» за €6,5 млн. Бразилец, выступавший за «Нант» с августа 2023 года, в прошлом сезоне провел 30 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав три голевые передачи.

Клуб также укрепил вратарскую линию, приобретя Александра Корякина из московской «Родины» за €500 тыс. Контракт рассчитан на четыре года. Корякин, воспитанник «Локомотива», с 2024 года выступал за «Родину», где в сезоне 2024/25 показал неплохую статистику, пропуская в среднем 0,76 гола за игру и проведя 12 «сухих» матчей.

Также было подписано соглашение с левым вингером Густавом Сантосом из греческой «Ламии» за €500 тыс. Бразилец, игравший за «Ламию» с июля 2024 года, отметился шестью голами в 19 матчах.

Линию обороны укрепил центральный защитник Виталий Стежко, перешедший из новороссийского «Черноморца» за €450 тыс. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона 2027/28.

28-летний Стежко, выступавший за «Черноморец» с июля 2024 года, провел 30 матчей в минувшем сезоне, забил два гола, отдал одну голевую передачу и получил восемь желтых карточек.

«Динамо» Москва — €6,7 млн

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев (Фото: Global Look Press)

В начале июля московское «Динамо» объявило о подписании контракта с центральным нападающим Иваном Сергеевым, перешедшим из «Крыльев Советов» за €3,8 млн. Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2027 года. Этот трансфер стал самым крупным приобретением столичного клуба в преддверии сезона 2025/26 в РПЛ.

Сергеев играл за «Крылья Советов» с 2020 по 2021 год и вернулся в команду летом 2024 года. В прошлом сезоне форвард принял участие в 30 матчах, забив девять голов и отдав три результативные передачи.

Помимо усиления атаки «Динамо» приобрело центрального защитника Максима Осипенко, который выступал за «Ростов» с 2020 года. Сумма трансфера составила €2,9 млн, а само соглашение рассчитано до лета 2028 года. За время, проведенное в «Ростове», Осипенко сыграл 171 матч и забил 26 мячей.

Осипенко играл в «Ростове» и сборной России под руководством Валерия Карпина, который возглавил «Динамо» в начале июня.

ЦСКА — €5,1 млн

Бразильский атакующий полузащитник Матеус Алвес стал игроком московского ЦСКА, перейдя из «Сан-Паулу». Соглашение московского клуба с 20-летним полузащитником Матеусом Алвесом рассчитано до 2030 года.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила €5,1 млн. Этот переход стал первым для ЦСКА в летнее межсезонье.

20-летний Алвес является воспитанником «Сан-Паулу». Он выступал за основную команду бразильского клуба с января 2025 года.

«Ахмат» — €4,2 млн

В конце июня «Ахмат» укрепил линию атаки, подписав с аргентинским нападающим Брайаном Мансильей из «Оренбурга» трехлетний контракт. Сумма трансфера составила €1,7 млн. В прошедшем сезоне Мансилья отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами в 30 матчах.

Еще одним значимым приобретением клуба в межсезонье стал атакующий полузащитник Эгас Касинтура, перешедший из махачкалинского «Динамо» за €1,2 млн. Соглашение рассчитано на три года. Касинтура выступал за «Динамо» с 2023 года, проведя 65 матчей и забив девять мячей.

Также из махачкалинского «Динамо» перешел атакующий полузащитник Абакар Гаджиев. Сумма трансфера составила €500 тыс., контракт рассчитан на четыре года. На счету игрока один гол в 28 играх прошедшего розыгрыша РПЛ.

Помимо этого, «Ахмат» пополнил состав левым защитником Максимом Сидоровым из «Оренбурга». Футболист подписал контракт на три года, клуб заплатил за игрока €800 тыс. В минувшем сезоне он принял участие в 52 матчах, отдав две голевые передачи.

«Балтика» Калининград — €3,08 млн

Боснийский полузащитник Стефан Ковач (Фото: пресс-служба ФК «Балтика»)

Калининградская «Балтика» укрепила среднюю линию, приобретя центрального полузащитника Стефана Ковача из сербского «Партизана» за €1,2 млн. Соглашение рассчитано до лета 2030 года. Ковач провел за «Партизан» 33 матча, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами.

Также состав «Балтики» пополнил марокканский полузащитник Айман Мурид, перешедший из швейцарского «Юнион Турга» за €900 тыс. Трудовое соглашение заключено до лета 2029 года. 25-летний Мурид выступал за «Юнион Турга» с июля 2022 года, проведя 81 матч, забив один гол и отдав пять результативных передач.

Усилил атаку «Балтики» и центральный нападающий Чинонсо Оффор, приобретенный у болгарской «Арды» также за €900 тыс. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. В прошедшем сезоне футболист провел за болгарскую «Арду» 48 матчей во всех турнирах, забив девять голов и отдав шесть результативных передач.

Кроме того, в «Балтику» перешел центральный полузащитник Николай Титков, ранее выступавший за московский «Локомотив». Сумма трансфера составила €80 тыс., а контракт рассчитан на три года. Всего Титков сыграл за «Локомотив» 22 матча, забив пять голов и отдав четыре голевые передачи.

По итогам сезона 2024/25 «Балтика» под руководством Андрея Талалаева стала победителем Первой лиги и вернулась в Российскую премьер-лигу после годичного отсутствия.

«Локомотив» — €1,6 млн

Нападающий сборной России Николай Комличенко (Фото: Global Look Press)

Нападающий сборной России Николай Комличенко перешел в «Локомотив» из «Ростова» в июне, подписав трехлетний контракт. Сумма сделки составила €1,5 млн. За время выступлений с 2021 года за ростовский клуб форвард провел 129 матчей, забив 35 голов.

В июне «Локомотив» объявил о приобретении правого вингера Александра Французова за €100 тыс. Футболист подписал контракт с клубом до лета 2028 года. При этом Французов проведет сезон 2024/25 в аренде в дзержинском «Арсенале».

До перехода в «Арсенал» в феврале этого года футболист играл за «Чертаново» с 2023 года, где в 30 матчах забил десять голов. За «Арсенал» Французов провел 13 матчей, забив четыре гола и отдав четыре результативные передачи.

«Рубин» Казань — €1,6 млн

10 июля казанский «Рубин» объявил о приобретении защитника сборной Гондураса Дениля Мальдонадо. Сумма трансфера составляет €1,6 млн, а соглашение рассчитано на четыре года.

В прошлом сезоне 27-летний Мальдонадо выступал за румынский клуб «Университатя», где провел 38 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу. За сборную Гондураса он провел 41 матч.

«Крылья Советов» — €1 млн

За два дня до старта сезона 2025/26 РПЛ, 16 июля, самарские «Крылья Советов» объявили о переходе сербского полузащитника Михайло Баньяца из «Краснодара» за €1 млн. Контракт рассчитан на три года.

25-летний футболист играл в клубе Галицкого с лета 2022 года, за это время он сыграл в 65 матчах, отметившись тремя голами и семью результативными передачами.

Сезон 2024/25 серб провел в аренде в сербском клубе «ТСЦ Бачка Топола». В Суперлиге Сербии футболист отыграл 19 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

«Акрон» Тольятти — €850 тыс.

В середине июня тольяттинский «Акрон» выкупил левого защитника Роберто Фернандеса у боливийского «Боливара» за €500 тыс. Новое соглашение с защитником рассчитано на три года. В сезоне 2024/25 Фернандес выступал за «Акрон» на правах аренды, проведя 22 матча во всех турнирах и отдав две результативные передачи.

Новым игроком «Акрона» стал российский вратарь Виталий Гудиев — он подписал трехлетний контракт. За игрока клуб заплатил €350 тыс. Предыдущий сезон 2024/25 голкипер провел в воронежском «Факеле». Гудиев принял участие в 23 матчах, включая игры в РПЛ и Кубке России. 30-летний вратарь отыграл шесть матчей «на ноль».

«Пари НН» — €600 тыс.

Нижегородский клуб «Пари НН» воспользовался опцией выкупа полузащитника Александра Эктова у «Краснодара». По данным Transfermarkt, клуб отдал за игрока €400 тыс. Соглашение рассчитано до конца июня 2025 года.

В сезоне 2024/25 29-летний Эктов провел 21 матч за «Пари НН» в РПЛ и Кубке России, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Также клуб приобрел полузащитника Андрея Ивлева из воронежского «Факела» за €200 тыс. С 18-летним игроком заключен трехлетний контракт. В прошедшем сезоне Ивлев сыграл 27 матчей за воронежский клуб и отдал две результативные передачи.

В предстоящем сезоне Российской премьер-лиги «Пари НН» будет выступать в чемпионате вместо «Химок», которым лига не выдала лицензию на сезон 2025/26 из-за несоблюдения финансовых критериев. Клуб из Нижнего Новгорода изначально проиграл в стыковых матчах «Сочи» из Первой лиги по сумме двух матчей 3:4 и вылетел из Премьер-лиги.

«Ростов» — €400 тыс.

Центральный нападающий Тимур Сулейманов 21 июня перешел в «Ростов» из московского «Локомотива». Сумма трансфера составила €400 тыс., срок контракта не уточняется. В минувшем сезоне Сулейманов принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забив семь голов и отдав две результативные передачи.

«Сочи» — €200 тыс.

«Сочи» выкупил полузащитника Максима Кайнова у тульского «Арсенала». По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила €200 тыс. Срок контракта неизвестен. С момента прихода в «Арсенал» весной 2021 года Кайнов провел 89 матчей, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

«Сочи» завоевал путевку в РПЛ, победив «Пари НН» в двух стыковых матчах. К участию в стыках клуб был допущен вместо новороссийского «Черноморца», не получившего лицензию для выступлений в РПЛ.

«Оренбург» — €54 тыс.

В июле «Оренбург» объявил о приобретении боснийского нападающего Гедеона Гузины из новороссийского «Черноморца» за €54 тыс. Срок действия контракта не разглашается. Гузина перешел в «Черноморец» перед весенней частью сезона 2024/25.

В 13 матчах за «Черноморец» Гузина забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Ранее Гузина выступал за калининградскую «Балтику», с которой вышел в РПЛ. В сезоне 2022/23 он стал лучшим бомбардиром Первой лиги, забив 14 голов.