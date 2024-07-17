 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Марокканский футболист вылетевшего из РПЛ клуба сбежал в Стамбул

Орлов: защитник «Сочи» Аттият-Аллах сбежал в Стамбул после сборов в Петербурге
В «Сочи» сообщили, что марокканец Аттият-Алла вместо поездки на игру первого тура с «Уралом» уехал в Стамбул. Футболист хочет перейти в «Аль-Ахли», но египтяне по этому поводу с «Сочи» не связывались
Яхья Аттият-Аллах (справа)
Яхья Аттият-Аллах (справа) (Фото: Эрик Романенок / ТАСС)

Марокканский защитник Яхья Аттият-Алла покинул расположение вылетевшего из РПЛ «Сочи» после тренировочного сбора, потому что хочет перейти в египетский «Аль-Ахли». Об этом заявил заместитель гендиректора клуба Андрей Орлов, которого цитирует «Спорт-Экспресс».

Марокканец успел сыграть за «Сочи» 11 матчей и забить один гол. «Сочи» 14 июля в первом туре Первой лиги проиграл «Уралу» в Екатеринбурге со счетом 0:2. Перед стартом сезона сочинский клуб участвовал в Летнем кубке в Санкт-Петербурге.

«Он сначала не приезжал на сбор, прислал справку, что у него ковид. Мы сказали ему, что не будем платить зарплату. Поэтому его ковид прошел за два дня. Но после сборов в Санкт-Петербурге игрок исчез, не полетел с командой в Екатеринбург на матч против «Урала», — сказал Орлов.

Тренер украинского «Черноморца» сбежал на сборах в Турции
Спорт
Игорь Касьяненко

По его словам, оказалось, что Аттият-Алла в Стамбуле. «Вчера вечером мне пришлось впервые выступить на египетском телевидении и рассказать про поведение футболиста и агента», — добавил Орлов.

Он отметил, что египетская команда не связывалась с ним по поводу марокканца.

Контракт марокканца с «Сочи» действует до лета 2026 года.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Сочи
Материалы по теме
Лучший ассистент РПЛ после ухода в «Зенит» назвал своих хейтеров клоунами
Спорт
Вратарь Свинов перешел из «Спартака» в вылетевшую из РПЛ «Балтику»
Спорт
Награду лучшему игроку матча РПЛ обновят из-за нового спонсора
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 96,3 (+0,04) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 88,09 (-0,2) Инвестиции, 17:38
Лавров исключил мир с Украиной без новых регионов в составе России Политика, 21:49
Лавров рассказал о неафишировавшихся контактах России и США по Украине Политика, 21:33
Прервавшие выступление Лаврова в ООН оказались гостями делегации Израиля Политика, 21:28
Marca узнала об отказе сборной Испании пускать премьера в раздевалку Спорт, 21:21
ФАС потребовала от нефтекомпаний объяснить, почему дорожает бензин Экономика, 21:05
Растоптавший нательный крест блогер из Дагестана извинился за поступок Общество, 21:02
Марокканский футболист вылетевшего из РПЛ клуба сбежал в Стамбул Спорт, 20:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В «БКС Мир инвестиций» назвали пять интересных акций в период коррекции Инвестиции, 20:46
Лавров спросил у постпреда США в ООН, не ошиблась ли она комнатой Политика, 20:37
СК раскрыл суть обвинения против бывшего главы города в Подмосковье Общество, 20:25
Допущенный на Игры россиянин не смог выйти в 1/4 финала турнира в Швеции Спорт, 20:18
Токио извинился перед жертвами принудительной стерилизации Политика, 20:06
На тушение пожара в центре Москвы направили вертолет Общество, 20:03
Сочи обогнал Москву по ценам на аренду жилья Недвижимость, 20:02