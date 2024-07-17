Марокканский футболист вылетевшего из РПЛ клуба сбежал в Стамбул
Марокканский защитник Яхья Аттият-Алла покинул расположение вылетевшего из РПЛ «Сочи» после тренировочного сбора, потому что хочет перейти в египетский «Аль-Ахли». Об этом заявил заместитель гендиректора клуба Андрей Орлов, которого цитирует «Спорт-Экспресс».
Марокканец успел сыграть за «Сочи» 11 матчей и забить один гол. «Сочи» 14 июля в первом туре Первой лиги проиграл «Уралу» в Екатеринбурге со счетом 0:2. Перед стартом сезона сочинский клуб участвовал в Летнем кубке в Санкт-Петербурге.
«Он сначала не приезжал на сбор, прислал справку, что у него ковид. Мы сказали ему, что не будем платить зарплату. Поэтому его ковид прошел за два дня. Но после сборов в Санкт-Петербурге игрок исчез, не полетел с командой в Екатеринбург на матч против «Урала», — сказал Орлов.
По его словам, оказалось, что Аттият-Алла в Стамбуле. «Вчера вечером мне пришлось впервые выступить на египетском телевидении и рассказать про поведение футболиста и агента», — добавил Орлов.
Он отметил, что египетская команда не связывалась с ним по поводу марокканца.
Контракт марокканца с «Сочи» действует до лета 2026 года.
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