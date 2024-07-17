Марокканский футболист вылетевшего из РПЛ клуба сбежал в Стамбул

Орлов: защитник «Сочи» Аттият-Аллах сбежал в Стамбул после сборов в Петербурге

В «Сочи» сообщили, что марокканец Аттият-Алла вместо поездки на игру первого тура с «Уралом» уехал в Стамбул. Футболист хочет перейти в «Аль-Ахли», но египтяне по этому поводу с «Сочи» не связывались

Яхья Аттият-Аллах (справа) (Фото: Эрик Романенок / ТАСС)

Марокканский защитник Яхья Аттият-Алла покинул расположение вылетевшего из РПЛ «Сочи» после тренировочного сбора, потому что хочет перейти в египетский «Аль-Ахли». Об этом заявил заместитель гендиректора клуба Андрей Орлов, которого цитирует «Спорт-Экспресс».

Марокканец успел сыграть за «Сочи» 11 матчей и забить один гол. «Сочи» 14 июля в первом туре Первой лиги проиграл «Уралу» в Екатеринбурге со счетом 0:2. Перед стартом сезона сочинский клуб участвовал в Летнем кубке в Санкт-Петербурге.

«Он сначала не приезжал на сбор, прислал справку, что у него ковид. Мы сказали ему, что не будем платить зарплату. Поэтому его ковид прошел за два дня. Но после сборов в Санкт-Петербурге игрок исчез, не полетел с командой в Екатеринбург на матч против «Урала», — сказал Орлов.

По его словам, оказалось, что Аттият-Алла в Стамбуле. «Вчера вечером мне пришлось впервые выступить на египетском телевидении и рассказать про поведение футболиста и агента», — добавил Орлов.

Он отметил, что египетская команда не связывалась с ним по поводу марокканца.

Контракт марокканца с «Сочи» действует до лета 2026 года.