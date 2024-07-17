 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Допущенный на Игры россиянин не смог выйти в 1/4 финала турнира в Швеции

Котов уступил 130-й ракетке мира Айдуковичу на турнире в Бостаде
Павел Котов в трех сетах проиграл Дуйе Айдуковичу — 6:7 (7:9), 6:3, 3:6. Из россиян на турнире в Бостаде остался только Андрей Рублев, который начнет защиту титула позднее в среду
Павел Котов
Павел Котов (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российский теннисист Павел Котов проиграл в 1/8 финала турнира в шведском Бостаде с призовым фондом почти €580 тыс.

Россиянин, занимающий 60-е место в рейтинге ATP, уступил 130-й ракетке мира из Хорватии Дуйе Айдуковичу со счетом 6:7 (7:9), 6:3, 3:6.

Хорват в четвертьфинале сыграет с бразильцем Тьягу Монтейру (85-й).

Россиянка не смогла защитить титул чемпионки турнира WTA в Будапеште
Спорт
Мария Тимофеева

На турнире в Бостаде также выступит Андрей Рублев (победитель соревнований в 2023 году), он проведет матч второго круга позднее в среду.

Еще один россиянин Роман Сафиуллин выбыл с турнира в первом круге.

Сафиуллин, Котов и Даниил Медведев ранее получили допуск МОК на Олимпиаду в Париже.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис ATP Павел Котов
Материалы по теме
Теннисистка Веснина приняла приглашение выступить на Олимпиаде
Спорт
Джокович признал превосходство Алькараса в финальном матче Уимблдона
Спорт
Алькарас второй год подряд обыграл Джоковича в финале Уимблдона
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 96,3 (+0,04) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 88,09 (-0,2) Инвестиции, 17:38
Лавров исключил мир с Украиной без новых регионов в составе России Политика, 21:49
Лавров рассказал о неафишировавшихся контактах России и США по Украине Политика, 21:33
Прервавшие выступление Лаврова в ООН оказались гостями делегации Израиля Политика, 21:28
Marca узнала об отказе сборной Испании пускать премьера в раздевалку Спорт, 21:21
ФАС потребовала от нефтекомпаний объяснить, почему дорожает бензин Экономика, 21:05
Растоптавший нательный крест блогер из Дагестана извинился за поступок Общество, 21:02
Марокканский футболист вылетевшего из РПЛ клуба сбежал в Стамбул Спорт, 20:50
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В «БКС Мир инвестиций» назвали пять интересных акций в период коррекции Инвестиции, 20:46
Лавров спросил у постпреда США в ООН, не ошиблась ли она комнатой Политика, 20:37
СК раскрыл суть обвинения против бывшего главы города в Подмосковье Общество, 20:25
Допущенный на Игры россиянин не смог выйти в 1/4 финала турнира в Швеции Спорт, 20:18
Токио извинился перед жертвами принудительной стерилизации Политика, 20:06
На тушение пожара в центре Москвы направили вертолет Общество, 20:03
Сочи обогнал Москву по ценам на аренду жилья Недвижимость, 20:02