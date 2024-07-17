Допущенный на Игры россиянин не смог выйти в 1/4 финала турнира в Швеции
Российский теннисист Павел Котов проиграл в 1/8 финала турнира в шведском Бостаде с призовым фондом почти €580 тыс.
Россиянин, занимающий 60-е место в рейтинге ATP, уступил 130-й ракетке мира из Хорватии Дуйе Айдуковичу со счетом 6:7 (7:9), 6:3, 3:6.
Хорват в четвертьфинале сыграет с бразильцем Тьягу Монтейру (85-й).
На турнире в Бостаде также выступит Андрей Рублев (победитель соревнований в 2023 году), он проведет матч второго круга позднее в среду.
Еще один россиянин Роман Сафиуллин выбыл с турнира в первом круге.
Сафиуллин, Котов и Даниил Медведев ранее получили допуск МОК на Олимпиаду в Париже.
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