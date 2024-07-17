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Футболиста сборной Японии задержали по подозрению в сексуальном насилии

Японского новичка «Майнца» Сано задержали по подозрению в сексуальном насилии
Кайсю Сано не успел доехать до «Майнца», с которым подписал контракт на четыре года. Футболиста с двумя друзьями задержали в воскресенье в Токио по обвинению женщины, с которой они ужинали и вместе отправились в отель
Кайсю Сано
Кайсю Сано (Фото: Koji Watanabe / Getty Images)

Полузащитник сборной Японии и новичок «Майнца» Кайсю Сано был задержан 14 июля в Токио по подозрению в сексуальном насилии. Об этом пишет Kyodo.

Вместе с 23-летним футболистом задержали еще двоих молодых мужчин. В сексуальном насилии всех троих обвинила женщина в возрасте около 30 лет, которая поужинала с ними и своей подругой. После ужина, уже без подруги, женщина пошла с мужчинами в отель, а потом сразу обратилась в полицию. Футболиста с друзьями задержали неподалеку от гостиницы.

Сано в начале июля стал игроком «Майнца», подписав контракт до 2028 года. В немецком клубе заявили, что удивлены новостями о задержании новичка и пытаются прояснить ситуацию.

Японец должен был присоединиться к команде в воскресенье.

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Сано дебютировал в сборной Японии в ноябре прошлого года и успел сыграть за нее четыре матча.

В «Майнц» полузащитник перешел из «Касима Антлерс».

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Япония Кайсю Сано
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