Футболиста сборной Японии задержали по подозрению в сексуальном насилии
Полузащитник сборной Японии и новичок «Майнца» Кайсю Сано был задержан 14 июля в Токио по подозрению в сексуальном насилии. Об этом пишет Kyodo.
Вместе с 23-летним футболистом задержали еще двоих молодых мужчин. В сексуальном насилии всех троих обвинила женщина в возрасте около 30 лет, которая поужинала с ними и своей подругой. После ужина, уже без подруги, женщина пошла с мужчинами в отель, а потом сразу обратилась в полицию. Футболиста с друзьями задержали неподалеку от гостиницы.
Сано в начале июля стал игроком «Майнца», подписав контракт до 2028 года. В немецком клубе заявили, что удивлены новостями о задержании новичка и пытаются прояснить ситуацию.
Японец должен был присоединиться к команде в воскресенье.
Сано дебютировал в сборной Японии в ноябре прошлого года и успел сыграть за нее четыре матча.
В «Майнц» полузащитник перешел из «Касима Антлерс».
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации