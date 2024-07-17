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Вратарь эквадорской «Барселоны» умер в 20 лет

Вратарь эквадорской «Барселоны» Корнехо умер в 20 лет
Джастин Корнехо не успел сыграть за основу «Барселоны». Его нашли без сознания в ванной, он скончался позднее в больнице

Голкипер «Барселоны» из эквадорского Гуаякиля Джастин Корнехо умер на 21-м году жизни, сообщает AP.

Primicias пишет, что футболиста 14 июля нашли в ванной комнате без сознания и в критическом состоянии доставили в больницу, где он позднее скончался. При падении Корнехо сильно ударился головой.

Эквадорская лига 15 июля преждевременно сообщила о смерти игрока, и несколько его одноклубников успели написать посты с соболезнованиями.

Фото: twitter.com / barcelonasс
Фото: twitter.com / barcelonasс

Корнехо является воспитанником «Барселоны», но не успел сыграть за основу.

На его счету один матч за молодежную сборную Эквадора в 2022 году.

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«Барселона» в прошлом сезоне стала второй в сводной таблице чемпионата Эквадора. В этом сезоне клуб из Гуайякиля закончил первый круг турнира вторым, уступив «Индепендьенте дель Валье».

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