Brand Finance: «Реал» — снова самый дорогой футбольный бренд в мире

«Реал» снова стал самым дорогим футбольным брендом в мире

В тройку лучших снова вошли «Манчестер Сити» и «Барселона». ПСЖ уступил шестую строчку «Баварии»

Новичок «Реала» Килиан Мбаппе (Фото: David Ramos / Getty Image)

Мадридский «Реал» потеснил «Манчестер Сити» и вернулся на первое место в рейтинге самых дорогих футбольных брендов в мире по версии консалтинговой компании Brand Finance.

Стоимость бренда «Реала», который в минувшем сезоне выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов, выросла на 16%, до €1,7 млрд.

«Барселона», несмотря на сохраняющиеся финансовые проблемы, осталась на третьем месте. На четвертом месте расположился «Манчестер Юнайтед», на пятом — «Ливерпуль».

«Пари Сен-Жермен» уступил шестую строчку мюнхенской «Баварии».

Шесть из десяти клубов в первой десятке представляют Английскую премьер-лигу.

Топ-10 рейтинга Brand Finance: 1 (2). «Реал» — €1,685 млрд; 2 (1). «Манчестер Сити» — €1,611 млрд; 3 (3). «Барселона» — €1,542 млрд; 4 (4). «Манчестер Юнайтед» — €1,398; 5 (5). «Ливерпуль» — €1,380 млрд; 6 (7). «Бавария» — €1,236 млрд; 7 (6). ПСЖ — €1,208 млрд; 8 (8). «Арсенал» — €996 млн; 9 (9). «Тоттенхэм» — €868 млн; 10 (10). «Челси» — €838 млн.

Forbes в конце мая вновь назвал «Реал» самым дорогим клубом мира, оценив его стоимость в $6,6 млрд.