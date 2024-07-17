 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

В США штангист получил всего месяц отстранения за допинг перед Олимпиадой

В США штангист отделался месячной дисквалификацией за допинг перед Олимпиадой
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В пробе Уэсли Киттса обнаружили метилгексанамин на Кубке мира в Таиланде, куда он приехал, но выступать не стал из-за травмы. ITA увидела в его случае «особые обстоятельства» и отстранила только до начала августа
Уэсли Киттс
Уэсли Киттс (Фото: Chris Graythen / Getty Images)

Американский тяжелоатлет Уэсли Киттс дисквалифицирован на месяц за нарушение антидопинговых правил и сможет выступить на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тяжелой атлетики США (USA Weightlifting).

Киттс в апреле на Кубке мира в Таиланде сдал положительную допинг-пробу на стимулятор метилгексанамин, запрещенный в соревновательный период.

В американской организации отметили, что хотя Киттс приехал в Таиланд на соревнования, он не собирался в них участвовать из-за травмы, о чем за неделю до турнира уведомили международную федерацию (IWF).

Международное агентство допинг-тестирования и штангист пришли к соглашению, что в связи с «непреднамеренным использованием (допинга) и особых обстоятельств его положительного теста» Киттса дисквалифицируют на месяц — с 3 июля по 2 августа.

Штангисты будут соревноваться на Играх в Париже с 7 по 11 августа.

Китайским пловцам устроят усиленную проверку на допинг перед Олимпиадой
Спорт
Фото:Alex Pantling / Getty Images

Киттс — чемпион Панамериканских игр 2019 года. На Олимпиаде в Токио он стал восьмым в весовой категории до 109 кг.

Российские тяжелоатлеты не выступят на Олимпиаде.

Метилгексанамин (МГА) раньше получали из герани, но теперь в основном производят синтетически. Он был разработан в 1940-х и использовался для лечения заложенности носа. В запрещенный список WADA включен с 2011 года. Считается, что его стимулирующее воздействие слабее, чем от приема амфетамина или эфедрина, но немного сильнее, чем от приема кофеина.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
тяжелая атлетика допинг Олимпиада-2024
Материалы по теме
Украинского футболиста отстранили за подмену допинг-пробы
Спорт
Чемпиону UFC предъявили обвинение в нападении на допинг-офицера
Спорт
В МОК пригрозили США запретом проводить олимпиады из-за «Акта Родченкова»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 96,26 (+0,48) Инвестиции, 16 июл, 17:40 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 88,28 (+0,47) Инвестиции, 16 июл, 17:40
Менеджеру «Вкусно — и точка» дали год условно за поджег военкомата Политика, 15:44
В Москве задержали женщину за надпись «ГУР» на памятнике Минину Политика, 15:42
В деле экс-главы депкульта Москвы появились взятки на более ₽ 100 млн Политика, 15:40
Муфтий призвал наказать поглумившегося над православным крестом блогера Политика, 15:31
Как «Вкусвилл» ускорил наем персонала в 1,5 раза РБК и Mango Office, 15:29
Еще 10 игроков молодежной команды клуба КХЛ отстранили за мельдоний Спорт, 15:28
Индекс ОФЗ упал до минимума за два года Инвестиции, 15:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Песков не увидел провала создания санитарной зоны у Белгородской области Политика, 15:22
Москалькова назвала непростым диалог по обмену военнопленными Политика, 15:22
Жители в Омске катаются на водопадах в подземном переходе. Видео Общество, 15:15
В Петербурге впервые за 8 лет отменили кронштадтскую часть парада ВМФ Политика, 15:12
Два человека погибли в Белгородской области при атаке украинского дрона Политика, 15:09
Песков объяснил выбор Путиным Lada Aura для поездки в Тверскую область Политика, 15:09
Алаудинов пообещал найти и наказать расстрелявших российского военного Политика, 15:06