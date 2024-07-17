В США штангист получил всего месяц отстранения за допинг перед Олимпиадой

В пробе Уэсли Киттса обнаружили метилгексанамин на Кубке мира в Таиланде, куда он приехал, но выступать не стал из-за травмы. ITA увидела в его случае «особые обстоятельства» и отстранила только до начала августа

Уэсли Киттс (Фото: Chris Graythen / Getty Images)

Американский тяжелоатлет Уэсли Киттс дисквалифицирован на месяц за нарушение антидопинговых правил и сможет выступить на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тяжелой атлетики США (USA Weightlifting).

Киттс в апреле на Кубке мира в Таиланде сдал положительную допинг-пробу на стимулятор метилгексанамин, запрещенный в соревновательный период.

В американской организации отметили, что хотя Киттс приехал в Таиланд на соревнования, он не собирался в них участвовать из-за травмы, о чем за неделю до турнира уведомили международную федерацию (IWF).

Международное агентство допинг-тестирования и штангист пришли к соглашению, что в связи с «непреднамеренным использованием (допинга) и особых обстоятельств его положительного теста» Киттса дисквалифицируют на месяц — с 3 июля по 2 августа.

Штангисты будут соревноваться на Играх в Париже с 7 по 11 августа.

Киттс — чемпион Панамериканских игр 2019 года. На Олимпиаде в Токио он стал восьмым в весовой категории до 109 кг.

Российские тяжелоатлеты не выступят на Олимпиаде.