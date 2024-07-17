В США штангист получил всего месяц отстранения за допинг перед Олимпиадой
Американский тяжелоатлет Уэсли Киттс дисквалифицирован на месяц за нарушение антидопинговых правил и сможет выступить на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тяжелой атлетики США (USA Weightlifting).
Киттс в апреле на Кубке мира в Таиланде сдал положительную допинг-пробу на стимулятор метилгексанамин, запрещенный в соревновательный период.
В американской организации отметили, что хотя Киттс приехал в Таиланд на соревнования, он не собирался в них участвовать из-за травмы, о чем за неделю до турнира уведомили международную федерацию (IWF).
Международное агентство допинг-тестирования и штангист пришли к соглашению, что в связи с «непреднамеренным использованием (допинга) и особых обстоятельств его положительного теста» Киттса дисквалифицируют на месяц — с 3 июля по 2 августа.
Штангисты будут соревноваться на Играх в Париже с 7 по 11 августа.
Киттс — чемпион Панамериканских игр 2019 года. На Олимпиаде в Токио он стал восьмым в весовой категории до 109 кг.
Российские тяжелоатлеты не выступят на Олимпиаде.
Метилгексанамин (МГА) раньше получали из герани, но теперь в основном производят синтетически. Он был разработан в 1940-х и использовался для лечения заложенности носа. В запрещенный список WADA включен с 2011 года. Считается, что его стимулирующее воздействие слабее, чем от приема амфетамина или эфедрина, но немного сильнее, чем от приема кофеина.
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