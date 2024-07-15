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Допущенный на Олимпиаду россиянин вышел во второй круг турнира в Швеции

Допущенный на Олимпиаду Павел Котов вышел во второй круг турнира в Бостаде
На старте турнира в Бостаде Павел Котов обыграл 106-ю ракетку мира Гарина. На турнире также выступят Роман Сафиуллин и Андрей Рублев
Павел Котов
Павел Котов (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российский теннисист Павел Котов вышел во второй круг турнира в шведском Бостаде с призовым фондом почти €580 тыс.

На старте турнира россиянин, 60-я ракетка мира, обыграл чилийца Кристиана Гарина (106-й) со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:1.

В следующем круге соперником Котова будет француз Люка ван Аш или теннисист из квалификации.

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Также в Бостаде сыграют Роман Сафиуллин и действующий чемпион турнира Андрей Рублев.

Котов — один из трех российских теннисистов, допущенных МОК на Олимпиаду в Париже, наряду с Даниилом Медведевым и Сафиуллиным.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис ATP Павел Котов
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