Допущенный на Олимпиаду Павел Котов вышел во второй круг турнира в Бостаде

Допущенный на Олимпиаду россиянин вышел во второй круг турнира в Швеции

На старте турнира в Бостаде Павел Котов обыграл 106-ю ракетку мира Гарина. На турнире также выступят Роман Сафиуллин и Андрей Рублев

Павел Котов (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российский теннисист Павел Котов вышел во второй круг турнира в шведском Бостаде с призовым фондом почти €580 тыс.

На старте турнира россиянин, 60-я ракетка мира, обыграл чилийца Кристиана Гарина (106-й) со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:1.

В следующем круге соперником Котова будет француз Люка ван Аш или теннисист из квалификации.

Также в Бостаде сыграют Роман Сафиуллин и действующий чемпион турнира Андрей Рублев.

Котов — один из трех российских теннисистов, допущенных МОК на Олимпиаду в Париже, наряду с Даниилом Медведевым и Сафиуллиным.