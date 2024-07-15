Допущенный на Олимпиаду россиянин вышел во второй круг турнира в Швеции
Российский теннисист Павел Котов вышел во второй круг турнира в шведском Бостаде с призовым фондом почти €580 тыс.
На старте турнира россиянин, 60-я ракетка мира, обыграл чилийца Кристиана Гарина (106-й) со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:1.
В следующем круге соперником Котова будет француз Люка ван Аш или теннисист из квалификации.
Также в Бостаде сыграют Роман Сафиуллин и действующий чемпион турнира Андрей Рублев.
Котов — один из трех российских теннисистов, допущенных МОК на Олимпиаду в Париже, наряду с Даниилом Медведевым и Сафиуллиным.
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