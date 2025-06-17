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Спорт ,  
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Жена Ильи Ковальчука первой в России покорила два достижения в альпинизме

Николь Ковальчук покорила 14 высочайших гор мира и семь высочайших вершин всех частей света. При этом Алина Пекова спустя полторы недели после Ковальчук также завершила программу «14+7»
Фото: Личный архив Николь Ковальчук
Фото: Личный архив Николь Ковальчук

Николь Ковальчук, супруга прославленного российского хоккеиста Ильи Ковальчука, стала первой в истории россиянкой, кому удалось покорить 14 высочайших гор мира и семь высочайших вершин всех частей света.

В середине мая Ковальчук стала вторым человеком в России, покорившим все 14 восьмитысячников, взобравшись на Канченджангу в Гималаях. А в начале июня она вошла в клуб «семи вершин», покорив Денали (Аляска). Восхождение завершилось 6 июня, сообщила она о нем накануне в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

В 14 восьмитысячников также входят Эверест (8848 м), Лхоцзе (8516 м), Макалу (8485 м), Чо-Ойю (8201 м), Дхаулагири (8167 м), Манаслу (8156 м), Нанга-Парбат (8126 м), Аннапурна (8091 м) и Шишабангма (8027 м), которые находятся в Гималаях, и Чогори/К2 (8614 м), Гашербрум I (8080 м), Гашербрум II (8035 м), Броуд-Пик (8051 м) из горной системы Каракорум.

«Семь вершин» — это Эверест, Аконкагуа (6962 м, Анды), Денали (6190 м), Килиманджаро (5895 м, Танзания), Эльбрус (5642 м, Россия), массив Винсон (4892 м, Антарктида) и гора Косцюшко (2228 м, Австралия).

Ковальчук первой из россиянок сделала программу «14+7». При этом ее достижение уже успела повторить Алина Пекова, которая вошла в клуб «семи вершин» накануне (покорив гору Косцюшко). Пекова в октябре 2024 года первой среди россиян покорила 14 восьмитысячников.

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