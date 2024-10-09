Впервые в истории представитель России покорил 14 высочайших гор мира

Алина Пекова в 31 год взошла на 14 высочайших гор мира за полтора года

Алина Пекова (Фото: VK / Алина Пекова)

Алина Пекова первой среди россиян покорила 14 высочайших гор мира. Об этом говорится на странице организатора экспедиции Seven Summits Treks в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена),.

Последней из списка 31-летняя россиянка покорила гору Шишабангма (8 027 м) в Гималаях. Как говорится в сообщении, участникам еще предстоит спуститься в базовый лагерь.

Ранее она взошла на Эверест (8 848 метров), Канченджангу (8 586), Лхоцзе (8 516), Макалу (8 485), Чо-Ойю (8 201), Дхаулагири (8 167), Манаслу (8 156), Нанга-Парбат (8 126), Аннапурна (8 091), которые находятся в Гималаях, а также Чогори/ К2 (8 614), Гашербрум I (8 080), Гашербрум II (8 035), Броуд-Пик (8 051) - восьмитысячники из горной системы Каракорум.

Пекова начала восхождение с апреля 2023 года. За шесть месяцев она покорила 11 восьмитысячников, что является рекордом России.

Ранее всего 42 человека взбиралось на 14 высочайших вершин мира, 18 из них - без баллонов кислорода. Первым был легендарный итальянский альпинист Райнхольд Месснер (период восхождения — 1970—1986).

До Пековой всего три женщины взбирались на все 14 вершин. Норвежка Кристин Харила и шерпа Тенджен-лама в 2023 году поднялись на все 14 восьмитысячники.

До Пековой из россиян на 13 высочайших вершин мира взошел только Сергей Богомолов.