Впервые в истории представитель России покорил 14 высочайших гор мира
Алина Пекова первой среди россиян покорила 14 высочайших гор мира. Об этом говорится на странице организатора экспедиции Seven Summits Treks в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена),.
Последней из списка 31-летняя россиянка покорила гору Шишабангма (8 027 м) в Гималаях. Как говорится в сообщении, участникам еще предстоит спуститься в базовый лагерь.
Ранее она взошла на Эверест (8 848 метров), Канченджангу (8 586), Лхоцзе (8 516), Макалу (8 485), Чо-Ойю (8 201), Дхаулагири (8 167), Манаслу (8 156), Нанга-Парбат (8 126), Аннапурна (8 091), которые находятся в Гималаях, а также Чогори/ К2 (8 614), Гашербрум I (8 080), Гашербрум II (8 035), Броуд-Пик (8 051) - восьмитысячники из горной системы Каракорум.
Пекова начала восхождение с апреля 2023 года. За шесть месяцев она покорила 11 восьмитысячников, что является рекордом России.
Ранее всего 42 человека взбиралось на 14 высочайших вершин мира, 18 из них - без баллонов кислорода. Первым был легендарный итальянский альпинист Райнхольд Месснер (период восхождения — 1970—1986).
До Пековой всего три женщины взбирались на все 14 вершин. Норвежка Кристин Харила и шерпа Тенджен-лама в 2023 году поднялись на все 14 восьмитысячники.
До Пековой из россиян на 13 высочайших вершин мира взошел только Сергей Богомолов.
Сын Кадырова пригрозил «конкретными мерами» участникам поп-ММА из Чечни
Выиграйте футболку с автографом защитника «Спартака» Никиты Чернова
Лавров с коллегой из Армении обсудили квадроберов
Блогера Дмитрия Портнягина освободили из-под домашнего ареста
Второй «саммит мира» не состоится, заявили в ОП Украины
Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире
Следствие предъявило обвинение бывшим сотрудникам парка «Патриот»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В Петербурге представили мотоцикл Aurus