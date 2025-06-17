Гладышев продлил контракт с «Динамо» после покера в сборной России

Новое соглашение с 22-летним форвардом, который стал лучшим бомбардиром «Динамо» в прошлом сезоне, рассчитано до лета 2030 года

Ярослав Гладышев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Московское «Динамо» продлило контракт с нападающим сборной России Ярославом Гладышевым.

Новое соглашение с 22-летним форвардом рассчитано до лета 2030 года.

Продление контракта состоялось на первой пресс-конференции нового главного тренера «Динамо» Валерия Карпина.

На прошлой неделе Гладышев забил четыре мяча в товарищеском матче с командой Белоруссии (4:1). Он стал третьим футболистом в истории сборной России, кому удалось сделать покер. Ранее четыре мяча в одной игре забивали Олег Саленко (пять; Камеруну на ЧМ-1994) и Артем Дзюба (по четыре; Лихтенштейну в сентябре 2015-го и Сан-Марино в июне 2019-го).

Гладышев, который дебютировал в составе «Динамо» в 2020 году, в прошедшем сезоне провел 39 матчей, забил 13 голов и сделал восемь результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром клуба.