Гладышев третьим в истории сборной России забил четыре гола в одном матче

Нападающий московского «Динамо» сделал покер в матче против команды Белоруссии. Ранее четыре мяча в одной игре за сборную России забивали Олег Саленко и Артем Дзюба

Фото: телеграм-канал сборной России по футболу

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев забил четыре мяча в товарищеском матче между сборными России и Белоруссии.

22-летний форвард проводит свою вторую игру за национальную команду и забил первые голы. Гладышев отличился на 21, 24, 33 и 52-й минутах.

К 60-й минуте счет 4:1 в пользу сборной России.

Гладышев стал третьим футболистом в истории сборной России, кому удалось сделать покер. Ранее четыре мяча в одной игре забивали Олег Саленко (пять; Камеруну на ЧМ-1994) и Артем Дзюба (по четыре; Лихтенштейну в сентябре 2015-го и Сан-Марино в июне 2019-го).