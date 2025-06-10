Гладышев третьим в истории сборной России забил четыре гола в одном матче
Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев забил четыре мяча в товарищеском матче между сборными России и Белоруссии.
22-летний форвард проводит свою вторую игру за национальную команду и забил первые голы. Гладышев отличился на 21, 24, 33 и 52-й минутах.
К 60-й минуте счет 4:1 в пользу сборной России.
Гладышев стал третьим футболистом в истории сборной России, кому удалось сделать покер. Ранее четыре мяча в одной игре забивали Олег Саленко (пять; Камеруну на ЧМ-1994) и Артем Дзюба (по четыре; Лихтенштейну в сентябре 2015-го и Сан-Марино в июне 2019-го).
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