Рублев с победы стартовал на крупном турнире ATP в Галле
Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP в Галле (Германия).
В первом матче 27-летний россиянин, посеянный на турнире под четвертным номером, победил австрийца Себастьяна Офнера, 122-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:4.
Следующим соперником Рублева будет победитель пары Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).
Рублев занимает 14-е место в мировом рейтинге, на его счету 17 титулов ATP.
Турнир в Галле категории ATP 500 с призовым фондом €2,52 млн завершится 22 июня.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова
WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров
Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»
Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб
Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине
Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях
Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года
Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана
Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов