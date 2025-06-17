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Спорт ,  
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Рублев с победы стартовал на крупном турнире ATP в Галле

Российский теннисист в первом круге без проблем обыграл австрийца Себастьяна Офнера
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP в Галле (Германия).

В первом матче 27-летний россиянин, посеянный на турнире под четвертным номером, победил австрийца Себастьяна Офнера, 122-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:4.

Следующим соперником Рублева будет победитель пары Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).

Рублев занимает 14-е место в мировом рейтинге, на его счету 17 титулов ATP.

Турнир в Галле категории ATP 500 с призовым фондом €2,52 млн завершится 22 июня.

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Иван Витченко Иван Витченко
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