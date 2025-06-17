Тренер «Челси» назвал странной обстановку на ЧМ из-за полупустых трибун
Обстановка на трибунах в матче первого тура клубного чемпионата мира между «Челси» и «Лос-Анджелесом» была странной из-за низкой посещаемости. Об этом главный тренер «Челси» Энцо Мареска сообщил The Athletic.
Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте, рассчитанном на 71 тыс. зрителей, однако на матче присутствовали всего 22 тыс. болельщиков. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан.
«Обстановка была немного странной, стадион был почти пуст», — сказал Мареска журналистам.
Матч английского «Челси» и американского «Лос-Анджелеса» состоялся в 15:00 по местному времени в рабочий день.
Клубный чемпионат мира по футболу проходит в США с 15 июня по 13 июля в измененном формате. Вместо семи клубов в этом году в соревнованиях принимают участие 32 команды, которые поделены на восемь групп.
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