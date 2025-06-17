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Спорт ,  
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Клубы из США не одержали ни одной победы на старте клубного ЧМ

«Интер Майами», «Сиэтл Саундерс» и «Лос-Анджелес» не смогли победить в стартовых матчах клубного чемпионата мира в США
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Все три команды из США не смогли одержать победы в первом туре группового этапа домашнего клубного чемпионата мира по футболу.

В первом туре «Интер Майами» сыграл вничью с «Аль-Ахли» в матче открытия турнира 15 июня (0:0), а на следующий день «Сиэтл Саундерс» уступил бразильскому «Ботафого» (1:2) и «Лос-Анджелес» проиграл «Челси» (0:2).

Таким образом, ни один из американских клубов не смог одержать победу в первом туре. При этом у США второе по численности представительство, большее число участников от Бразилии (четыре клуба).

Для остальных стран ФИФА установил лимит — не более двух команд могут представлять одну страну. Исключение может быть, если команда выиграет континентальный клубный турнир.

«Интер» попал на турнир в качестве хозяина, несмотря на то что стадион в Майами не является центральным на соревнованиях, а «Лос-Анджелес» был допущен до розыгрыша после исключения мексиканского клуба «Леон».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит в США с 15 июня по 13 июля в измененном формате. Вместо семи клубов в этом году в соревнованиях принимают участие 32 команды, которые поделены на восемь групп.

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