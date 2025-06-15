Российский вратарь повторил рекорд НХЛ в Кубке Стэнли

Бобровский помог «Флориде» победить «Эдмонтон» со счетом 5:2 и оказаться в шаге от Кубка Стэнли. Россиянин стал шестым голкипером в НХЛ и первым среди россиян, выигравшим десять матчей на выезде в одном плей-офф

Сергей Бобровский (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Российский вратарь Сергей Бобровский помог своей команде «Флорида Пантерз» в третий раз обыграть «Эдмонтон Ойлерз» в финальной серии плей-офф НХЛ и повторил рекорд Кубка Стэнли по гостевым победам.

«Флорида» победила в гостях «Эдмонтон» со счетом 5:2.

Бобровский провел на льду весь матч и отразил 19 бросков.

Счет в серии стал 3–2 в пользу «Флориды», которая уже в матче 18 июня (начало в 3:00 мск) может второй раз подряд стать чемпионом.

Фото: Страница NHL_PR в соцсети X

Для Бобровского победа в Эдмонтоне стала десятой в этом розыгрыше плей-офф, он повторил рекорд лиги, который делили пять других вратарей — Мартин Бродер (1995 и 2000 годы), Микка Кипрусофф (2004), Джонатан Куик (2012), Брэйден Холтби (2018) и Джордан Биннингтон (2019).

Кроме того, по десять номинально гостевых побед в 2020 году записали на свой счет россияне Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Антон Худобин («Даллас»). В тот год плей-офф из-за пандемии проходил в закрытых зонах («пузырях») на двух аренах, в Эдмонтоне и Торонто. Обе команды дошли до финала, победила «Тампа».