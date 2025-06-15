 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Бавария Окленд Сити 1 1,01 x 25 2 70 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США ПСЖ Атлетико 1 1,85 x 3,9 2 3,95 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Палмейрас СП Порту 1 2,7 x 3,35 2 2,6 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Ботафого РЖ Сиэтл Саундерс 1 1,83 x 3,85 2 4,05 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Челси Лос-Анджелес 1 1,35 x 5,2 2 8,5 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Бока Хуниорс Бенфика 1 4,5 x 3,85 2 1,75 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Фламенго РЖ Эсперанс Тунис 1 1,3 x 5,2 2 10,5 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Флуминенсе РЖ Боруссия Дортмунд 1 5,7 x 4,5 2 1,52 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Ривер Плейт Урава Ред Даймондс 1 1,55 x 4,1 2 6,1 Футбол Клубный ЧМ. США Ульсан Хендай Мамелоди Сандаунз 1 2,8 x 3,15 2 2,65 Футбол Клубный ЧМ. США Монтеррей Интер Милан 1 5,5 x 4,4 2 1,55 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку. Главный бой вечера. Полутяжелый вес. 5 раундов Джамаал Хилл Халил Раунтри 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку Рафаэль Физиев Игнасио Бахамондес 1 1,85 x 50 2 2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,25 x 25 2 4,15 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,58 x 15,5 2 2,6
Спорт ,  
0 

Российский вратарь повторил рекорд НХЛ в Кубке Стэнли

Бобровский повторил рекорд НХЛ по выездным победам в одном розыгрыше плей-офф
Бобровский помог «Флориде» победить «Эдмонтон» со счетом 5:2 и оказаться в шаге от Кубка Стэнли. Россиянин стал шестым голкипером в НХЛ и первым среди россиян, выигравшим десять матчей на выезде в одном плей-офф
Сергей Бобровский
Сергей Бобровский (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Российский вратарь Сергей Бобровский помог своей команде «Флорида Пантерз» в третий раз обыграть «Эдмонтон Ойлерз» в финальной серии плей-офф НХЛ и повторил рекорд Кубка Стэнли по гостевым победам.

«Флорида» победила в гостях «Эдмонтон» со счетом 5:2.

Бобровский провел на льду весь матч и отразил 19 бросков.

Счет в серии стал 3–2 в пользу «Флориды», которая уже в матче 18 июня (начало в 3:00 мск) может второй раз подряд стать чемпионом.

Фото: Страница NHL_PR в соцсети X
Фото: Страница NHL_PR в соцсети X

Для Бобровского победа в Эдмонтоне стала десятой в этом розыгрыше плей-офф, он повторил рекорд лиги, который делили пять других вратарей — Мартин Бродер (1995 и 2000 годы), Микка Кипрусофф (2004), Джонатан Куик (2012), Брэйден Холтби (2018) и Джордан Биннингтон (2019).

Кроме того, по десять номинально гостевых побед в 2020 году записали на свой счет россияне Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Антон Худобин («Даллас»). В тот год плей-офф из-за пандемии проходил в закрытых зонах («пузырях») на двух аренах, в Эдмонтоне и Торонто. Обе команды дошли до финала, победила «Тампа».

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Главные новости 

Нетаньяху обратился к народу Ирана. Видео

Кадры работы ПВО и попадания иранских ракет по Тель-Авиву

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Сергей Бобровский
Материалы по теме
Клуб НХЛ продлит контракт с российским тренером
Спорт
Рекордсмен сборной России вошел в символическую сборную новичков НХЛ
Спорт
Кучерова второй год подряд оставили без приза лучшему игроку сезона в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
В Москве впервые откроют историческую часть Склифа для горожан Город, 13:30
Более девяти тысяч человек остались без света в Дагестане из-за аварии Общество, 13:26
Путин рассказал, как смог избежать очков Политика, 13:07
В Израиле из-за атак Ирана погибли 10 человек, 385 пострадали Политика, 12:52
Что нужно знать о потере данных, чтобы уберечь бизнес РБК и RuBackup, 12:50
Российский вратарь повторил рекорд НХЛ в Кубке Стэнли Спорт, 12:50
Украина получила 1,2 тыс. тел погибших военных на четвертом этапе Политика, 12:37
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Минэк рекомендовал приостановить продажу туров в Израиль и Иран Политика, 12:34
Песков заявил об «авгиевых конюшнях» в отношениях России и США Политика, 12:27
Каким получился квартал в скандинавском стиле в Даниловском районе Москвы РБК и FORMA, 12:25
Минобороны заявило о групповом ударе по нефтезаводу в Полтавской области Политика, 12:16
Российские военные заняли Ульяновку в ДНР Политика, 12:15
WSJ узнала, что Израиль не исключает даже аятоллу из потенциальных целей Политика, 12:04
Правительство отправило на доработку законопроект о работе риелторов Бизнес, 11:51