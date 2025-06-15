Российский вратарь повторил рекорд НХЛ в Кубке Стэнли
Российский вратарь Сергей Бобровский помог своей команде «Флорида Пантерз» в третий раз обыграть «Эдмонтон Ойлерз» в финальной серии плей-офф НХЛ и повторил рекорд Кубка Стэнли по гостевым победам.
«Флорида» победила в гостях «Эдмонтон» со счетом 5:2.
Бобровский провел на льду весь матч и отразил 19 бросков.
Счет в серии стал 3–2 в пользу «Флориды», которая уже в матче 18 июня (начало в 3:00 мск) может второй раз подряд стать чемпионом.
Для Бобровского победа в Эдмонтоне стала десятой в этом розыгрыше плей-офф, он повторил рекорд лиги, который делили пять других вратарей — Мартин Бродер (1995 и 2000 годы), Микка Кипрусофф (2004), Джонатан Куик (2012), Брэйден Холтби (2018) и Джордан Биннингтон (2019).
Кроме того, по десять номинально гостевых побед в 2020 году записали на свой счет россияне Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Антон Худобин («Даллас»). В тот год плей-офф из-за пандемии проходил в закрытых зонах («пузырях») на двух аренах, в Эдмонтоне и Торонто. Обе команды дошли до финала, победила «Тампа».
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Главные новости
Нетаньяху обратился к народу Ирана. Видео
Кадры работы ПВО и попадания иранских ракет по Тель-Авиву
Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»
Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца
Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений
Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города
Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов