Агент Мильштейн рассказал о флагах России на хоккейных матчах в Канаде

Организатор рассказал об отношении в Канаде к играм с командой из России

Хоккейный агент звезд НХЛ Дэн Мильштейн отметил, что матчи между юниорами России и Канады — «своего рода» шаг к восстановлению международных связей

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Большое количество российских болельщиков пришло поддержать юниорскую команду России в первом матче против канадской сборной OHL. Об этом «РБК Спорт» заявил хоккейный агент и основатель Gold Star Hockey Дэн Мильштейн.

Дэн Мильштейн является представителем российских хоккеистов, участвующих в данной серии матчей, а также инициатором организации игр в Северной Америке.

«Особую атмосферу (в первом матче) создали наши соотечественники — порядка 80% зрителей на арене составили выходцы из России, пришедшие поддержать наших ребят с флагами, плакатами и другой символикой. Было по-настоящему трогательно видеть, как далеко от родины ребята чувствовали такую мощную поддержку. А победа в первом матче над канадцами в дни России сделала этот вечер поистине символичным и незабываемым», — сказал Мильштейн.

Мильштейн отметил, что на первом матче в Торонто присутствовало более тысячи зрителей, включая «скаутов практически всех клубов НХЛ, представителей университетских программ и других команд Северной Америки».

По словам агента, негативной реакции на матчи с российскими хоккеистами не было. Он подчеркнул, что «спорт должен быть вне политики», и отметил, что прием был «довольно теплым».

Основная цель матчей российских юниоров за рубежом — вернуть возможность соревноваться с лучшими игроками в своей возрастной группе. «Это не просто игры — это своего рода шаг к восстановлению международных связей, возможность роста для наших ребят и отличный шанс показать себя на фоне сильных оппонентов для того, чтобы в будущем попасть на драфт НХЛ», — сказал Мильштейн.

Он подчеркнул, что агентство взяло на себя решение большинства организационных вопросов, включая перелеты, оформление виз, проживание, питание, аренду льда и логистику: «Мы сделали это самостоятельно, без какой-либо поддержки со стороны организаций или спонсоров».

С 14 по 19 июня в Торонто и Шарлоттауне российские юниоры проводят серию выставочных матчей против команд Канадской хоккейной лиги (CHL).

Российская команда начала серию с победы над сборной OHL (6:3). Вторая игра прошла на международном турнире Andrews International Hockey Showcase, где россияне также одержали победу над американской командой Aces (состоящую из игроков школ штата Колорадо) со счетом 7:3. Команда выступает в дивизионе NextGen.

С 2003 по 2019 год молодежная сборная России ежегодно проводила серию матчей с командами Канадской хоккейной лиги.