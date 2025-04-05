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ЦСКА второй сезон подряд вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ

ЦСКА проиграл минскому «Динамо» и снова вылетел на старте плей-офф КХЛ
Армейцы проиграли серию первого раунда минскому «Динамо» в шести матчах. Белорусский клуб впервые в своей истории вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Московский ЦСКА дома проиграл минскому «Динамо» со счетом 2:6 в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ и завершил борьбу в Кубке Гагарина.

В составе победителей шайбы забросили Николя Мелош (14-я минута), Егор Бориков (28, 53), Джош Брук (44), Джордан Гросс (45) и Александр Волков (60). У проигравших отличились Максим Соркин (20) и Владислав Провольнев (55).

Счет в серии до четырех побед стал 4–2 в пользу «Динамо». Ранее в 1/4 финала вышли ярославский «Локомотив», московский «Спартак» и омский «Авангард».

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

В регулярном чемпионате ЦСКА занял пятое место в Западной конференции, «Динамо» — четвертое. ЦСКА и «Динамо» впервые встречались друг с другом в плей-офф КХЛ. В очных встречах в нынешнем сезоне минчане выиграли все четыре матча в «регулярке».

В прошлом сезоне ЦСКА, которых был на тот момент действующим обладателем Кубка Гагарина, проиграл в первом раунде ярославскому «Локомотиву». Минское «Динамо» ранее никогда не выходило в 1/4 финала.

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Хоккей КХЛ ХК ЦСКА ХК Динамо Минск
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