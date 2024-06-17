Даниил Медведев победил Боржеша и вышел во второй круг турнира в Галле

Даниил Медведев вышел во второй круг крупного турнира в Германии

Россиянин обыграл 51-ю ракетку мира Нуну Боржеша в двух сетах и сыграет за выход в четвертьфинал с китайцем Чжан Чжичжэнем

Даниил Медведев (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев вышел во второй круг турнира ATP-500 в Галле (Германия) с призовым фондом более €2,2 млн.

На старте турнира россиянин победил португальца Нуну Боржеша (51-й в рейтинге) со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Матч продолжался полтора часа.

Соперники встречались в этом сезоне в 1/8 финала Australian Open и тогда Медведев победил в четырех сетах.

Следующим соперником Медведева будет китаец Чжан Чжичжэнь (42).

Еще один россиянин Роман Сафиуллин (40) проиграл на старте венгру Фабиану Марожану (45) со счетом 5:7, 6:4, 1:6.

В прошлом году в Галле Медведев дошел до четвертьфинала, а в финале Александр Бублик (Казахстан) победил Андрея Рублева.