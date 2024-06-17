Третья ракетка мира Арина Соболенко отказалась ехать на Олимпиаду
Белоруска Арина Соболенко, занимающая третье место в мировом рейтинге, заявила, что не выступит на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает Reuters.
«Учитывая все трудности, с которыми я столкнулась в последние месяцы, я чувствую, что должна позаботиться о своем здоровье», — сказала Соболенко.
Белоруска отметила, что поездка на Олимпиаду была бы слишком сложной из-за ее загруженности в WTA-туре.
На этой неделе Соболенко выступает на турнире категории WTA-500 в Берлине, где во втором круге встретится с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной.
Соболенко в этом году выиграла Australian Open, а на «Ролан Гаррос» в четвертьфинале проиграла 17-летней россиянке Мирре Андреевой.
В марте в США погиб бывший бойфренд Соболенко, тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов. Полиция Майами предполагает, что причиной его смерти было самоубийство.
Теннисный турнир на Олимпиаде пройдет с 27 июля по 4 августа.
15 июня президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что Игры в Париже пропустят Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова.
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