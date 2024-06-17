Третья ракетка мира белоруска Арина Соболенко отказалась ехать на Олимпиаду

Третья ракетка мира Арина Соболенко отказалась ехать на Олимпиаду

Белорусская теннисистка заявила, что у нее слишком загруженный график, чтобы ехать на Олимпиаду, и она должна позаботиться о своем здоровье

Арина Соболенко (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Белоруска Арина Соболенко, занимающая третье место в мировом рейтинге, заявила, что не выступит на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает Reuters.

«Учитывая все трудности, с которыми я столкнулась в последние месяцы, я чувствую, что должна позаботиться о своем здоровье», — сказала Соболенко.

Белоруска отметила, что поездка на Олимпиаду была бы слишком сложной из-за ее загруженности в WTA-туре.

На этой неделе Соболенко выступает на турнире категории WTA-500 в Берлине, где во втором круге встретится с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной.

Соболенко в этом году выиграла Australian Open, а на «Ролан Гаррос» в четвертьфинале проиграла 17-летней россиянке Мирре Андреевой.

В марте в США погиб бывший бойфренд Соболенко, тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов. Полиция Майами предполагает, что причиной его смерти было самоубийство.

Теннисный турнир на Олимпиаде пройдет с 27 июля по 4 августа.

15 июня президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что Игры в Париже пропустят Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова.