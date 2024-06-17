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«Севилья» объявила об уходе Серхио Рамоса и подписала экс-игрока ЦСКА

«Севилья» объявила об уходе Серхио Рамоса и подписала экс-игрока ЦСКА Энджуке
Серхио Рамос решил покинуть «Севилью», за которую в прошлом сезоне забил семь голов. Андалузский клуб в понедельник пополнил нигериец Чидера Эджуке, у которого истек контракт с ЦСКА
Серхио Рамос
Серхио Рамос (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images)

Чемпион мира и двукратный победитель Евро 38-летний защитник Серхио Рамос покинул «Севилью», сообщается на сайте клуба.

Рамос, воспитанник «Севильи», вернулся в команду в прошлом году на один сезон, провел 37 матчей и забил семь голов. «Севилья» финишировала на 14-м месте в чемпионате Испании.

ESPN пишет, что «Севилья» хотела сохранить Рамоса, но тот отказался из-за сложной ситуации в клубе. Игроком интересуются в MLS и Саудовской Аравии, но он пока не решил, где продолжит карьеру.

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Также в понедельник «Севилья» сообщила о переходе нигерийского форварда Чидеры Эджуке, у которого истек контракт с ЦСКА и который прошлый сезон провел в «Антверпене». Соглашение рассчитано на три года.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Севилья Серхио Рамос ФК ЦСКА

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