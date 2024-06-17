«Севилья» объявила об уходе Серхио Рамоса и подписала экс-игрока ЦСКА
Чемпион мира и двукратный победитель Евро 38-летний защитник Серхио Рамос покинул «Севилью», сообщается на сайте клуба.
Рамос, воспитанник «Севильи», вернулся в команду в прошлом году на один сезон, провел 37 матчей и забил семь голов. «Севилья» финишировала на 14-м месте в чемпионате Испании.
ESPN пишет, что «Севилья» хотела сохранить Рамоса, но тот отказался из-за сложной ситуации в клубе. Игроком интересуются в MLS и Саудовской Аравии, но он пока не решил, где продолжит карьеру.
Также в понедельник «Севилья» сообщила о переходе нигерийского форварда Чидеры Эджуке, у которого истек контракт с ЦСКА и который прошлый сезон провел в «Антверпене». Соглашение рассчитано на три года.
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