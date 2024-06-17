Украина проиграла первый тайм стартового матча на Евро

Первый тайм завершился со счетом 1:0, гол забил Николае Станчу после ошибки вратаря украинцев

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Сборная Украины уступает команде Румынии после первого тайма матча группового этапа чемпионата Европы со счетом 0:1.

Встреча группы E проходит в Мюнхене.

У румынской команды на 29-й минуте отличился Николае Станчу после ошибки голкипера украинцев Андрея Лунина, который неудачно выбил мяч.

«РБК Спорт» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Станчу выступает за саудовский «Дамак». За сборную Румынии он забил 15-й гол в 71 матче.

В группе Е также выступают сборные Бельгии и Словакии, которые сыграют между собой позднее в понедельник во Франкфурте-на-Майне (начало в 19:00 мск).