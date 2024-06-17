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Евро-2024 ,  
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Украина проиграла первый тайм стартового матча на Евро

Сюжет
Евро-2024
Первый тайм завершился со счетом 1:0, гол забил Николае Станчу после ошибки вратаря украинцев
Фото: Clive Mason / Getty Images
Фото: Clive Mason / Getty Images

Сборная Украины уступает команде Румынии после первого тайма матча группового этапа чемпионата Европы со счетом 0:1.

Встреча группы E проходит в Мюнхене.

У румынской команды на 29-й минуте отличился Николае Станчу после ошибки голкипера украинцев Андрея Лунина, который неудачно выбил мяч.

«РБК Спорт» ведет онлайн-трансляцию встречи.

На форме сборной Украины для матча Евро с Румынией допустили ошибку
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Фото:Телеграм-канал УАФ

Станчу выступает за саудовский «Дамак». За сборную Румынии он забил 15-й гол в 71 матче.

В группе Е также выступают сборные Бельгии и Словакии, которые сыграют между собой позднее в понедельник во Франкфурте-на-Майне (начало в 19:00 мск).

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Евро-2024 сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу

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