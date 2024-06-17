Украина проиграла первый тайм стартового матча на Евро
Сборная Украины уступает команде Румынии после первого тайма матча группового этапа чемпионата Европы со счетом 0:1.
Встреча группы E проходит в Мюнхене.
У румынской команды на 29-й минуте отличился Николае Станчу после ошибки голкипера украинцев Андрея Лунина, который неудачно выбил мяч.
«РБК Спорт» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Станчу выступает за саудовский «Дамак». За сборную Румынии он забил 15-й гол в 71 матче.
В группе Е также выступают сборные Бельгии и Словакии, которые сыграют между собой позднее в понедельник во Франкфурте-на-Майне (начало в 19:00 мск).
Упал — поднялся.
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