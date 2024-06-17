Немецкий тренер покинул мужскую сборную России по гандболу
Немецкий тренер Велимир Петкович, возглавлявший с 2020 года мужскую сборную России по гандболу, покинул пост, командой будет руководить олимпийский чемпион и гендиректор федерации (ФГР) Лев Воронин. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гандбола России.
Под руководством Петковича сборная России выступила на чемпионате мира 2021 года и европейском первенстве 2022 года. После начала военной операции на Украине российские команды не участвуют в международных турнирах, мужская сборная в четвертый раз пропустит Олимпиаду.
«Перед нами была цель — отобраться на Олимпиаду в Париже. К сожалению, мы подверглись незаслуженному наказанию и лишились шанса помериться силами с другими командами на площадке. Несмотря на трудные времена, у нас никогда не было проблем и разногласий внутри коллектива, в сборной всегда царила отличная атмосфера», — сказал Петкович.
Воронин заявил, что назначение главным тренером не отразится на его работе в федерации. «Пожалуй, для всех, как и для меня, это неожиданное предложение. Тем не менее для меня всегда было мечтой возглавить национальную команду», — сказал он.
Воронин является чемпионом Олимпиады в Сиднее, победителем первенств мира (1997 год) и Европы (1996).
В качестве тренера он работал в «Заре Каспия» и «Пермских медведях», а также в сборной России (в качестве помощника Дмитрия Торгованова в 2015–2017 годах).
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