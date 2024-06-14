Нагельсман стал самым молодым главным тренером в истории чемпионатов Европы

Нагельсман стал самым молодым главным тренером в истории Евро

Тренеру сборной Германии сейчас 36 лет и 327 дней, он побил рекорд Сречко Катанеца, который на Евро-2000 возглавлял Словению (36 лет и 333 дня)

Юлиан Нагельсман (Фото: IMAGO / Eibner-Pressefoto / Florian / Global Look Press)

Юлиан Нагельсман стал самым молодым главным тренером в истории чемпионатов Европы по футболу, сообщает Opta.

Евро-2024 стартовал в Мюнхене матчем между сборными Германии и Шотландии. Главному тренеру сборной Германии сейчас 36 лет и 327 дней.

Нагельсман превзошел рекорд Сречко Катанеца, который на Евро-2000 был главным тренером сборной Словении в 36 лет и 333 дня.

«РБК Спорт» ведет онлайн-трансляцию матча Германия — Шотландия.

Нагельсман возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года, сменив Ханса-Дитера Флика, который был уволен после сенсационного разгромного поражения в товарищеском матче с Японией (1:4).

Нагельсман в марте 2023 года был уволен с поста главного тренера «Баварии», с которой выиграл чемпионат (2022) и дважды Суперкубок Германии (2021, 2022). Также он тренировал «Хоффенхайм» и «Лейпциг».