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Спорт ,  
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Обладатель Кубка Гагарина вернулся в «Ак Барс»

Обладатель Кубка Гагарина Альберт Яруллин вернулся в «Ак Барс»
Альберт Яруллин, выступавший последние три сезона за «Трактор», подписал контракт с «Ак Барсом». Казанскую команду ранее возглавил бывший тренер челябинского клуба
Альберт Яруллин
Альберт Яруллин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Защитник Альберт Яруллин вернулся из челябинского «Трактора» в «Ак Барс» спустя три года, сообщила пресс-служба казанского клуба КХЛ.

Контракт с 31-летним хоккеистом рассчитан на три сезона.

Яруллин является воспитанником казанской команды, играл за нее в 2011–2014 и 2015–2018 годах, завоевав в 2018 году Кубок Гагарина.

С «Трактором» защитник в прошлом сезоне дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где челябинцы проиграли ярославскому «Локомотиву» в четырех матчах. Яруллин в 77 матчах забросил семь шайб и сделал 18 передач.

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«Ак Барс» в плей-офф вылетел еще в первом раунде от екатеринбургского «Автомобилиста», после чего пост главного тренера казанцев покинул Зинэтула Билялетдинов. Вместо него «Ак Барс» возглавил Анвар Гатиятулин, в 2020–2023 годах руководивший «Трактором».

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Ак Барс

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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