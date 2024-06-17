Обладатель Кубка Гагарина вернулся в «Ак Барс»

Альберт Яруллин, выступавший последние три сезона за «Трактор», подписал контракт с «Ак Барсом». Казанскую команду ранее возглавил бывший тренер челябинского клуба

Альберт Яруллин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Защитник Альберт Яруллин вернулся из челябинского «Трактора» в «Ак Барс» спустя три года, сообщила пресс-служба казанского клуба КХЛ.

Контракт с 31-летним хоккеистом рассчитан на три сезона.

Яруллин является воспитанником казанской команды, играл за нее в 2011–2014 и 2015–2018 годах, завоевав в 2018 году Кубок Гагарина.

С «Трактором» защитник в прошлом сезоне дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где челябинцы проиграли ярославскому «Локомотиву» в четырех матчах. Яруллин в 77 матчах забросил семь шайб и сделал 18 передач.

«Ак Барс» в плей-офф вылетел еще в первом раунде от екатеринбургского «Автомобилиста», после чего пост главного тренера казанцев покинул Зинэтула Билялетдинов. Вместо него «Ак Барс» возглавил Анвар Гатиятулин, в 2020–2023 годах руководивший «Трактором».