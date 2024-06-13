RMC Sport узнал о проблемах со здоровьем игроков сборной Франции на Евро

Несколько человек в команде жаловались на симптомы простуды, другие — на головные и мышечные боли, но серьезных проблем со здоровьем ни у кого не возникло. Первый матч команда проведет 17 июня против Австрии

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Несколько футболистов и членов команды сборной Франции почувствовали недомогание после приезда в Германию, где 14 июня стартует чемпионат Европы, сообщает RMC Sport.

У нескольких человек на следующий день после приезда были симптомы простуды, у других — мышечные и головные боли. При этом считается, что пока никаких серьезных проблем со здоровьем у игроков нет. Кто именно заболел, не уточняется.

Днем команда провела первую тренировку, еще одна состоится вечером, ее посетят 4 тыс. болельщиков.

Первый матч на турнире французы проведут 17 июня против Австрии, 21 июня им предстоит матч с голландцами, а 25-го — с поляками.

На Евро в 2021 году сборная Франции проиграла швейцарцам по пенальти в 1/8 финала (3:3, 4:5).