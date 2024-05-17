Фьюри перевесил Усика перед боем за титул абсолютного чемпиона мира по боксу

Фьюри перевесил Усика перед боем за титул абсолютного чемпиона мира

Вес британского боксера составил 118,8 кг, украинского — 105,9 кг. Поединок пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в субботу, 18 мая

Тайсон Фьюри (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Британский боксер Тайсон Фьюри, чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, оказался тяжелее украинца Александра Усика на взвешивании перед предстоящим поединком.

Вес британца составил 118,8 кг, украинца — 105,9 кг.

После церемонии взвешивания состоялась дуэль взглядов, в ходе которой британец боднул лбом украинца.

Бой между Фьюри и Усиком за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе пройдет 18 мая в Саудовской Аравии.

Фьюри — чемпион по версии WBC, Усику принадлежат пояса WBA, WBO и IBF.