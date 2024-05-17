Фьюри перевесил Усика перед боем за титул абсолютного чемпиона мира
Британский боксер Тайсон Фьюри, чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, оказался тяжелее украинца Александра Усика на взвешивании перед предстоящим поединком.
Вес британца составил 118,8 кг, украинца — 105,9 кг.
После церемонии взвешивания состоялась дуэль взглядов, в ходе которой британец боднул лбом украинца.
Бой между Фьюри и Усиком за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе пройдет 18 мая в Саудовской Аравии.
Фьюри — чемпион по версии WBC, Усику принадлежат пояса WBA, WBO и IBF.
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