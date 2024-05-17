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Фьюри перевесил Усика перед боем за титул абсолютного чемпиона мира

Фьюри перевесил Усика перед боем за титул абсолютного чемпиона мира по боксу
Вес британского боксера составил 118,8 кг, украинского — 105,9 кг. Поединок пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в субботу, 18 мая
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Британский боксер Тайсон Фьюри, чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, оказался тяжелее украинца Александра Усика на взвешивании перед предстоящим поединком.

Вес британца составил 118,8 кг, украинца — 105,9 кг.

Фьюри отказался смотреть в глаза Усику во время битвы взглядов
Спорт
Тайсон Фьюри и Александр Усик

После церемонии взвешивания состоялась дуэль взглядов, в ходе которой британец боднул лбом украинца.

Бой между Фьюри и Усиком за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе пройдет 18 мая в Саудовской Аравии.

Фьюри — чемпион по версии WBC, Усику принадлежат пояса WBA, WBO и IBF.

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