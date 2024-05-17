Фьюри отказался смотреть в глаза Усику во время битвы взглядов
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри отказался смотреть в глаза украинцу Александру Усику во время традиционной битвы взглядов перед предстоящим поединком.
Британец проигнорировал Усика и встал лицом к залу. «Он устрашающе выглядящий чувак. Я здесь, чтобы расслабиться и подождать до вечера субботы. Все разговоры окончены», — объяснил Фьюри свое поведение на пресс-конференции.
Британец уверен в своей победе. «Я буду говорить коротко и просто. Я хочу поблагодарить Бога за эту победу, которую я уже одержал. Спасибо Усику за то, что он появился и бросил мне вызов. Спасибо болельщикам, которые пришли меня поддержать», — цитирует Фьюри The Telegraph.
Бой между Фьюри и Усиком за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе пройдет 18 мая в Саудовской Аравии.
Фьюри — чемпион по версии WBC, Усику принадлежат пояса WBA, WBO и IBF.
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