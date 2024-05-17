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Хави заявил, что ничего не знает о возможном увольнении из «Барселоны»

Хави о возможном увольнении из «Барселоны»: я ничего об этом не знаю
AS и Sport сообщили, что президент каталонцев Жоан Лапорта решил расстаться с Хави, хотя еще в апреле было объявлено, что тренер останется в «Барселоне» на следующий сезон. По словам Хави, ему ничего неизвестно об этом решении
Хави
Хави (Фото: Alex Caparros / Getty Images)

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что он не в курсе по поводу решения руководства клуба о его отставке в конце сезона. Об этом пишет AS.

Ранее 17 мая AS и Sport.es сообщили, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта принял решение расстаться с Хави.

«Я ничего об этом не знаю», — сказал Хави, приехав в «Сиутат Эспортива», спортивный комплекс «Барселоны».

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Спорт
Хави

AS отмечает, что Хави выразил абсолютное недоумение по поводу этих новостей, поскольку в последнем сообщении от Лапорты тот только поздравил его с победой над «Альмерией» 16 мая. Теперь тренер собирается встретиться с президентом клуба, чтобы прояснить ситуацию.

Хави в сентябре прошлого года продлил контракт до лета 2025-го, а в конце января сообщил, что покинет команду в конце сезона. Однако «Барселона» 25 апреля объявила, что Хави остается.

Тренер возглавляет «Барселону» с 2021 года и в прошлом сезоне привел ее к чемпионству и победе в Суперкубке. В этом сезоне победу в чемпионате уже досрочно обеспечил себе «Реал», каталонцы располагаются на втором месте.

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Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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