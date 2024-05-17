Российский владелец «Витесса» передаст акции клуба в специальный фонд

Валерий Ойф владеет нидерландским клубом с 2018 года, теперь его акции будут переданы в специальный фонд, который еще будет создан. «Витесс» сейчас пытается избежать потери профессиональной лицензии на следующий сезон

Игроки «Витесса» (Фото: Martin Rose / Getty Images)

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) одобрил передачу акций «Витесса» от российского владельца Валерия Ойфа в специальный фонд, который еще будет создан. Об этом сообщил телеканал NOS.

Это решение должно позволить команде избежать потери профессиональной лицензии. «Витесс» вместе со своими новыми независимыми инспекторами может продолжить работу по получению одобрения от Министерства экономики и политики в области климата Нидерландов», — заявили в KNVB.

«Мы чрезвычайно довольны сегодняшним сигналом. Мы еще не на месте, но уже на правильном пути», — заявил временно исполняющий обязанности генерального директора «Витесса» Эдвин Рейнтьес.

NOS отметил, что теперь, когда «Витесс» больше не будет принадлежать российскому бизнесмену, можно решить две важные проблемы, связанные с сохранением лицензии. «Бухгалтерская контора не хотела подписывать годовые отчеты, а банк ING хотел расстаться с клубом, поскольку тот ведет дела с русскими. Теперь же «Витесс» может попытаться восстановить отношения с банком и подписать годовые отчеты», — сообщил NOS.

В апреле независимый комитет KNVB принял решение снять с «Витесса» 18 очков из-за неоднократного несоблюдения лицензионных правил в течение длительного периода времени. Команда занимает последнее место в чемпионате Нидерландов и покинет элитный дивизион. Арнемский клуб решил не обжаловать свое наказание, в «Витессе» тогда заявили, что хотят сосредоточить свои силы на сохранении профессиональной лицензии на следующий сезон.

Ойф приобрел нидерландский клуб в 2018 году у другого российского бизнесмена Александра Чигиринского. В «Витессе» сейчас надеются найти новых инвесторов, которые захотят взять на себя управление клубом.

«Витесс» покинет высший дивизион впервые за 35 лет. На счету команды было третье место в чемпионате Нидерландов (сезон 1997/98) и Кубок страны (2016/17), клуб неоднократно выступал в еврокубках. С марта 2018 года по ноябрь 2019 года главным тренером «Витесса» был россиянин Леонид Слуцкий.