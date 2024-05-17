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Фазель отреагировал на обвинения в подкупе судей финала ЧМ-2014

Фазель назвал глупостью обвинения в подкупе судей финала ЧМ-2014 по хоккею
Финский журналист Пекка Ялонен заявил, что судьи матча между сборными России и Финляндии были подкуплены российской стороной. Бывший глава IIHF назвал эти обвинения глупостью
Рене Фазель
Рене Фазель (Фото: Xinyu Cui / Getty Images)

Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель считает глупостью обвинения финского журналиста Пекки Ялонена в подкупе судей финала чемпионата мира 2014 года. Об этом он заявил ТАСС.

«Просто невероятно, как далеко могут зайти некоторые журналисты! К сожалению, глупости нет предела!» — сказал Фазель.

В финале ЧМ-2014, который прошел в Белоруссии, сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 5:2.

Ялонен 17 мая заявил Iltalehti, что судьи финального матча были подкуплены. «Это была явная взятка. Эти судьи были подкуплены. Это было настолько возмутительно, я никогда не видел ничего подобного, столь явных решений в пользу одной команды», — сказал Ялонен, который работал на том чемпионате мира, а сейчас на пенсии.

Ялонен отметил, что России было важно завоевать золотые медали после неудачи на домашней Олимпиаде. «Фазель радовался на трибунах заброшенным шайбам россиян», — добавил журналист.

Главными судьями той финальной игры были американец Кит Кавал и немец Ларс Брюггеман. Кавал в сезоне 2015/16 отсудил 16 матчей в КХЛ. «Он пробыл там всего несколько недель, а потом уехал: это было для него всего лишь взяткой. Также ходили слухи, что Брюггеман получил машину, но никаких доказательств обнаружено не было», — рассказал Ялонен.

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Хоккей Рене Фазель подкуп сборная России по хоккею Финляндия Чемпионат мира по хоккею

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