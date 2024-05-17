Получивший двойной перелом лицевых костей вратарь ЦСКА перенесет операцию

Футболист Владислав Тороп получил эту травму в матче Кубка России с «Зенитом». 20-летний голкипер был доставлен из Санкт-Петербурга в одну из московских больниц

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп, который получил серьезную травму в матче Кубка России против петербургского «Зенита», перенесет операцию. Об этом сообщается в телеграм-канале московского футбольного клуба.

«Слава Тороп сейчас находится в одной из московских больниц. По итогам дополнительного обследования будет назначена операция, после чего можно будет определить точные сроки его восстановления», — говорится в сообщении.

Тороп получил повреждение на 35-й минуте матча, который прошел 15 мая в Санкт-Петербурге. Он не смог самостоятельно покинуть поле и сразу после замены был госпитализирован. У 20-летнего вратаря выявили двойной перелом костей лицевого отдела черепа.

ЦСКА проиграл «Зениту» по пенальти. В суперфинале Кубка России петербургский клуб сыграет с калининградской «Балтикой».

Тороп в нынешнем сезоне провел 16 матчей, в шести из которых отыграл на ноль.