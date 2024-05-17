СКА расторг контракт с экс-игроком НХЛ с белорусскими корнями

Форвард Алекс Гальченюк, который в 2023 году получил небольшой тюремный срок в США, отыграл за петербургский клуб один сезон, а теперь продолжит карьеру в хабаровском «Амуре»

Алекс Гальченюк (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Петербургский СКА расторг контракт с американским форвардом Алексом Гальченюком. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

30-летний хоккеист белорусского происхождения заключил однолетнее соглашение с хабаровским «Амуром».

Гальченюк перешел в СКА в августе 2023 года, подписав двухлетний контракт. За петербургский клуб форвард сыграл 70 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 47 (18+29) очков.

До перехода в КХЛ хоккеист получил тюремный срок в США. Он был арестован 14 июля в Скотсдейле (штат Аризона), а при задержании оскорбил полицейских. Суд 22 августа снял пять обвинений из шести и приговорил Гальченюка к 30 дням тюрьмы. Один день из срока был засчитан, поскольку тот сутки провел под стражей. Оставшийся срок должен был быть отменен после прохождения хоккеистом курса лечения от алкоголизма и 12 месяцев без употребления спиртного.

Из-за этого дела клуб НХЛ «Аризона Койотис» расторг контракт с Гальченюком.

Игрок в 2012 году был выбран под общим третьим номером на драфте НХЛ «Монреаль Канадиес». В общей сложности он провел 11 сезонов в НХЛ и набрал 371 очко (151+220) в 692 матчах. В составе сборной США стал бронзовым призером чемпионата мира и победителем молодежного первенства мира.

Отец хоккеиста Александр Гальченюк известен в России по выступлению за московское «Динамо» (1985–1992). Из российских клубов также выступал за омский «Авангард» (1998–1999), воскресенский «Химик» (2002–2003) и СКА (2002–2003). Завершил карьеру в 2007 году в Белоруссии.