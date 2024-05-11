Ротенберг заявил, что клуб КХЛ спокойно попал бы в розыгрыш Кубка Стэнли

Главный тренер СКА считает, что ничего сложного в попадании в плей-офф НХЛ нет, а энхаэловцы играют «в тот же хоккей, той же шайбой, на том же льду»

Роман Ротенберг (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг считает, что командам КХЛ было бы по силам бороться за попадание в плей‑офф НХЛ. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Чемпион КХЛ мог бы попасть в плей‑офф НХЛ. Разумеется, при правильной работе тренерского штаба, подборе игроков. Все возможно. Клуб КХЛ спокойно попал бы в розыгрыш Кубка Стэнли. В этом ничего сложного нет», — сказал Ротенберг.

Ротенберг отметил, что «НХЛ — это больше медиаистория». «Каждый матч снимает огромное количество камер, микрофоны в бортах, белоснежный лед, все красиво. Но это тот же хоккей. Просто подача другая. Но энхаэловцы играют той же шайбой на том же льду», — заключил тренер СКА.

В нынешнем сезоне СКА уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» в 1/4 финала плей-офф КХЛ. Кубок Гагарина выиграл магнитогорский «Металлург». В НХЛ сейчас идет второй раунд Кубка Стэнли.