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Волейболистку «Динамо» дисквалифицировали за показанный средний палец

Волейболистка Гончарова получила условную дисквалификацию за средний палец
Капитан «Динамо» не сдержалась после поражения в полуфинальной серии от калининградского «Локомотива». Наталия Гончарова пропустит одну игру чемпионата России следующего сезона, также она дисквалифицирована условно на полгода
Наталия Гончарова
Наталия Гончарова (Фото: EPA / MARTIN DIVISEK / ТАСС)

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) дисквалифицировала капитана московского «Динамо» Наталию Гончарову на шесть месяцев условно за неспортивное поведение. Об этом сообщается на сайте ВФВ.

34-летняя Гончарова, чемпионка мира 2010 года в составе сборной России, также пропустит одну игру чемпионата страны следующего сезона.

В решении дисциплинарной комиссии ВФВ говорится, что Гончарову предупредили, что если во время действия условной дисквалификации нарушение повторится, то условная дисквалификация автоматически станет безусловной и к уже существующему сроку дисквалификации будет добавлен новый, который вступит в силу по завершении предыдущего.

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Эбрар Каракурт

Гончарова во время решающей игры в полуфинале чемпионата России против калининградского «Локомотива» показала средний палец соперницам, когда турчанка Эбрар Каракурт упала после победного розыгрыша на колени перед сеткой и что-то кричала в сторону «бело-голубых».

После игры московский клуб и Гончарова принесли извинения болельщикам и зрителям за «несдержанность в ответ на не прекращавшиеся провокации» со стороны соперниц в течение всей серии.

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волейбол дисквалификация

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