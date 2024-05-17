Волейболистку «Динамо» дисквалифицировали за показанный средний палец

Капитан «Динамо» не сдержалась после поражения в полуфинальной серии от калининградского «Локомотива». Наталия Гончарова пропустит одну игру чемпионата России следующего сезона, также она дисквалифицирована условно на полгода

Наталия Гончарова (Фото: EPA / MARTIN DIVISEK / ТАСС)

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) дисквалифицировала капитана московского «Динамо» Наталию Гончарову на шесть месяцев условно за неспортивное поведение. Об этом сообщается на сайте ВФВ.

34-летняя Гончарова, чемпионка мира 2010 года в составе сборной России, также пропустит одну игру чемпионата страны следующего сезона.

В решении дисциплинарной комиссии ВФВ говорится, что Гончарову предупредили, что если во время действия условной дисквалификации нарушение повторится, то условная дисквалификация автоматически станет безусловной и к уже существующему сроку дисквалификации будет добавлен новый, который вступит в силу по завершении предыдущего.

Гончарова во время решающей игры в полуфинале чемпионата России против калининградского «Локомотива» показала средний палец соперницам, когда турчанка Эбрар Каракурт упала после победного розыгрыша на колени перед сеткой и что-то кричала в сторону «бело-голубых».

После игры московский клуб и Гончарова принесли извинения болельщикам и зрителям за «несдержанность в ответ на не прекращавшиеся провокации» со стороны соперниц в течение всей серии.