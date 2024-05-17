Волейболистку «Динамо» дисквалифицировали за показанный средний палец
Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) дисквалифицировала капитана московского «Динамо» Наталию Гончарову на шесть месяцев условно за неспортивное поведение. Об этом сообщается на сайте ВФВ.
34-летняя Гончарова, чемпионка мира 2010 года в составе сборной России, также пропустит одну игру чемпионата страны следующего сезона.
В решении дисциплинарной комиссии ВФВ говорится, что Гончарову предупредили, что если во время действия условной дисквалификации нарушение повторится, то условная дисквалификация автоматически станет безусловной и к уже существующему сроку дисквалификации будет добавлен новый, который вступит в силу по завершении предыдущего.
Гончарова во время решающей игры в полуфинале чемпионата России против калининградского «Локомотива» показала средний палец соперницам, когда турчанка Эбрар Каракурт упала после победного розыгрыша на колени перед сеткой и что-то кричала в сторону «бело-голубых».
После игры московский клуб и Гончарова принесли извинения болельщикам и зрителям за «несдержанность в ответ на не прекращавшиеся провокации» со стороны соперниц в течение всей серии.