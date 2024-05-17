Шахматист Непомнящий объяснил нелюбовь к «Зениту»
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о причинах своей нелюбви к петербургскому футбольному клубу «Зенит».
Шахматиста попросили рассказать несколько малоизвестных фактов о себе. «Не умею ездить на велосипеде. Не люблю лицемеров. И «Зенит», — ответил он.
После этого у Непомнящего уточнили, почему у него такое отношение к «Зениту».
«Во-первых, для моего «Спартака» это один из самых принципиальных соперников. Во-вторых, «Зенит» — команда с исключительными для российского чемпионата возможностями», — сказал Непомнящий.
По словам шахматиста, по тем же причинам в Германии ненавидят «Баварию», а во Франции — «ПСЖ». «Богатейшие клубы давно доминируют. Да везде гегемонов не любят и радуются, когда они проигрывают», — добавил он.
Непомнящий сейчас занимает четвертое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), это лучший показатель среди россиян. Он дважды играл матчи за шахматную корону, уступив норвежцу Магнусу Карлсену и китайцу Дин Лижэню.
«Зенит» выиграл пять последних чемпионатов России по футболу.
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