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Спорт ,  
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Шахматист Непомнящий объяснил нелюбовь к «Зениту»

Ян Непомнящий: не умею кататься на велосипеде, не люблю лицемеров и «Зенит»
Лучший российский шахматист отметил, что, во-первых, для его любимого «Спартака» это принципиальный соперник, а во-вторых, у «Зенита» исключительные для РПЛ финансовые возможности
Ян Непомнящий
Ян Непомнящий (Фото: City News Moskva / Global Look Press)

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о причинах своей нелюбви к петербургскому футбольному клубу «Зенит».

Шахматиста попросили рассказать несколько малоизвестных фактов о себе. «Не умею ездить на велосипеде. Не люблю лицемеров. И «Зенит», — ответил он.

После этого у Непомнящего уточнили, почему у него такое отношение к «Зениту».

«Во-первых, для моего «Спартака» это один из самых принципиальных соперников. Во-вторых, «Зенит» — команда с исключительными для российского чемпионата возможностями», — сказал Непомнящий.

Непомнящий поднялся в рейтинге FIDE после турнира претендентов
Спорт
Ян Непомнящий

По словам шахматиста, по тем же причинам в Германии ненавидят «Баварию», а во Франции — «ПСЖ». «Богатейшие клубы давно доминируют. Да везде гегемонов не любят и радуются, когда они проигрывают», — добавил он.

Непомнящий сейчас занимает четвертое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), это лучший показатель среди россиян. Он дважды играл матчи за шахматную корону, уступив норвежцу Магнусу Карлсену и китайцу Дин Лижэню.

«Зенит» выиграл пять последних чемпионатов России по футболу.

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Иван Витченко Иван Витченко
шахматы Ян Непомнящий Футбол ФК Зенит

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Для сдачи в аренду

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сохранить сбережения

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